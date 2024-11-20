鴻海最強AI伺服器機櫃搶市 單價高達300萬美元

經濟日報／ 記者吳凱中蕭君暉／台北報導
輝達創辦人黃仁勳（左）與鴻海集團董事長劉揚偉（右）。 圖／聯合報系資料照片
輝達創辦人黃仁勳（左）與鴻海集團董事長劉揚偉（右）。 圖／聯合報系資料照片

美國超級運算大會（SC24）昨（19）日登場，鴻海（2317）、廣達（2382）、和碩（4938）、技嘉（2376）、微星（2377）等人工智慧（AI）伺服器廠商大秀肌肉。其中鴻海展出旗下鴻佰科技生產、基於輝達Blackwell架構的AI伺服器GB200 NVL72版本，整合72顆輝達Blackwell GPU與36顆Grace CPU，透過NVLink串接成單一強大機櫃，適合兆級參數大型語言模型（LLM）的訓練與即時推論應用，是效能最強的GB200產品。

輝達執行長黃仁勳先前即為SC24發表線上演講，並在大會期間推出H200系列新產品，包括緯創、緯穎都是合作夥伴。

鴻海先前曾展示過GB 200 NVL72機櫃，這次展出實際安裝GPU的量產商品。根據摩根士丹利預估，若以NVL 36版本的機櫃計算，輝達2025年出貨GB200約6萬到7萬櫃。但主要雲端服務供應商（CSP）大量轉向NVL 72版本，實際出貨可能減少到約5至6萬櫃，但NVL 72一櫃價格高達300萬美元，NVL 36是180萬美元，出貨量少但單價提升，有利GB200供應鏈衝刺營收。

超級運算大會台廠秀肌肉 圖／經濟日報提供
超級運算大會台廠秀肌肉 圖／經濟日報提供

其他廠商方面，廣達旗下雲達昨天展示基於英特爾與超微架構的AI伺服器；仁寶與微星均推出輝達MGX架構（H200）的AI伺服器，和碩與技嘉則展示GB200 NVL 72架構的AI伺服器。

鴻海昨日也宣布，運用輝達 Omniverse平台，創建台灣新竹廠房的3D數位孿生自動化產線，以Omniverse在新竹的成果為基礎，結合數位孿生技術，藉此進一步擴展海外據點。

鴻海墨西哥工廠建造過程中運用Omniverse 平台，導入機器人技術的Isaac，結合AI驅動模擬的Modulus以及OpenUSD數據標準等技術，透過數位孿生中的測試和最佳化大幅提高效率。相關技術已經複製到墨西哥廠，明年初大量生產，每年能減少30%以上的能源使用量，快速讓產線量產更帶動鴻海AI伺服器業績。

AI 輝達 鴻海

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