大摩：輝達GB200產量將大增 看好台積電、京元電、日月光等台廠

輝達財報公布在即，市場屏息以待。摩根士丹利證券（大摩）在最新釋出的「人工智慧（AI）供應鏈」報告中預期，Blackwell GB200明年首季產量將季增1.67倍。台廠中，大摩看好台積電（2330）、京元電（2449）、日月光投控（3711）、萬潤（6187）等，均給予「優於大盤」評級。

大摩半導體產業分析師詹家鴻認為，Blackwell GB200第4季出貨更順暢，將確保輝達能達成預估財報目標。

GB200雖持續量產，但部分雲端服務供應商已開始測試GB300，並與供應鏈展開合作。GB300晶片多項規格升級，將為供應鏈帶來新的機會，如引進超級電容與備援電池等，以解決電源問題。

大摩看輝達財報及供應鏈 圖／經濟日報提供

大摩分析師摩爾（Joseph Moore）預估，目前Blackwell供應完全受限，H200則是供應部分受限。Blackwell對輝達明年第1季的營收貢獻將接近50~60億美元。Hopper營收會略微增加，其中H100需求弱一些，H200的需求較強。

詹家鴻依據亞洲供應鏈預估，Blackwell GB200今年第4季生產約30萬台，明年首季將暴增至80萬台，季增1.67倍。而且，Blackwell的過熱議題將不致延後出貨。Hopper第4季產量衝上150萬台，高於第3季的140萬台，明年首季則減少至100萬台。

詹家鴻指出，摩爾看好輝達本季財報，這將有利於AI繪圖處理器（GPU）供應鏈及台積電、京元電、日月光投控、萬潤等個股。此外，零組件供應靈活，也創造更多供應鏈的價值。

詹家鴻說，對於GB200 NVL72在2025年的預估出貨量仍維持在3.5萬台。如果納入GB300，則整體出貨量仍有上揚空間。GB300規格改變可能創造AI的新投資機會，但傳統雲端半導體可能受影響。

此外，台積電已審查與中國大陸客戶的AI半導體專案，尤其是較大尺寸的CoWoS先進封裝。由於台積電在中國雲端AI半導體相關營收非常有限，只占總營收的1%，因此衝擊也將非常有限。

詹家鴻估計，在台積電2025年的整體營收中，AI晶圓前端營收、CoWoS先進封裝及測試、AI伺服器CPU等加總將占25%。台積電仍是大摩在大中華半導體股的首選，目標價1,330元。