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與張忠謀恩愛秘訣 張淑芬分享16字

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
台積電慈善基金會董事長張淑芬表示，台積電創辦人張忠謀形容自傳下冊是「赴一場與命運的約會」，名詞寫得很好。記者胡經周／攝影
台積電慈善基金會董事長張淑芬表示，台積電創辦人張忠謀形容自傳下冊是「赴一場與命運的約會」，名詞寫得很好。記者胡經周／攝影

台積電創辦人張忠謀的自傳下冊將於廿九日上市，張忠謀的妻子張淑芬昨天表示，她覺得張忠謀把「與命運的約會」寫得很好，他來到台灣「改變了我們的命運」。至於新書發表會是否邀請輝達執行長黃仁勳，她說，「不會去麻煩人家」。

台積電慈善基金董事長張淑芬說，她覺得先生文筆不錯。張忠謀在自序提到非常慶幸一九八五年從美國來台灣，赴了「與命運的約會」，也非常慶幸這約會讓他創造了台積電。張淑芬也分享她與張忠謀的養生和恩愛祕訣，就是「不要亂吃、不要熬夜；相互尊重、相互依賴」。

台積電 張忠謀 張淑芬

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