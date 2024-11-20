IDC公布2024未來企業大獎／遠傳心生活App 獲創新獎

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
遠傳心生活App榮獲2024年IDC未來企業大獎的「全方位體驗創新獎」亞太區獎，由遠傳個人家庭事業群數位服務生活圈發展處副總呂秀味（左）代表領獎。遠傳／提供
遠傳心生活App榮獲2024年IDC未來企業大獎的「全方位體驗創新獎」亞太區獎，由遠傳個人家庭事業群數位服務生活圈發展處副總呂秀味（左）代表領獎。遠傳／提供

遠傳心生活App榮獲2024年IDC未來企業大獎的「全方位體驗創新獎」。遠傳電信（4904）總經理井琪表示，遠傳透過電信優勢及資通訊軟體研發技術，自主開發「遠傳心生活App」，提供一站式行動生活圈，獲獎不僅是對遠傳技術深耕的肯定，也是遠傳對消費者的使命「連結你我的世界，讓它更便利、更安全、更溫暖、更永續」具體實踐。

2024年IDC未來企業大獎（Future Enterprise Awards）的「全方位體驗創新獎（Future of Customer Experience Award）」，是表彰企業透過創新技術提升客戶體驗、增加參與度及強化品牌信任，本屆有來自亞太區的600家組織，共提交逾800件專案提名，遠傳脫穎而出，是唯一榮獲亞太區該獎項的電信業者。

井琪表示，五年前發展「遠傳大人物（大數據、人工智慧、物聯網）」技術，不只協助企業夥伴升級轉型，也賦能遠傳對消費者的服務，「遠傳心生活App」提供民眾涵蓋食衣住行育樂、健康、理財的一站式行動生活圈。

遠傳指出，積極由內而外推動數位轉型與發展創新商業模式，數位轉型策略著重於以AI提升顧客體驗與操作簡便性，遠傳心生活App提供用戶個人化的數位服務，開創跨平台整合，涵蓋娛樂、健康、理財生活圈，各項創新服務如保險、點燈、訂餐等，是滿足用戶對智慧科技及多元生活需求的絕佳整合。

遠傳心生活App主要創新特色包括AI精準推薦、動態行銷、平台整合的數位生態系統，從通訊到生活服務，打造一站式體驗，讓用戶使用更便利，進而提升生活品質。

遠傳指出，遠傳心生活App自推出以來，持續導入AI創新技術，並根據用戶回饋改版，目前已累積超過600萬用戶使用，在提升用戶參與度和忠誠度的同時，亦突顯其在消費者日常生活中的重要性與價值。

遠傳更與Microsoft Azure和Landing.AI等全球知名科技夥伴的合作，更進一步推動遠傳心生活App數位化領先技術與專業。遠傳心生活App展現的用戶價值包括：預測用戶溝通、終身價值提升、月活躍用戶數（MAU）成長，同時兼顧隱私與安全。

AI 遠傳電信

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