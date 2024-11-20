IDC公布2024未來企業大獎／台灣大 林之晨奪年度CEO

IDC（International Data Corporation）日前公布「2024未來企業大獎」，台灣大哥大（3045）總經理林之晨以「超5G」方針，結合Telco+Tech策略，以台灣大電信天賦鏈結AppWorks新創資源，成功推動台灣大電信航母在AI時代中加速前行，榮獲台灣區「年度CEO」。

此外，台灣大運用「Taiwan Mobility」戰略，策略性投資智慧停車平台USPACE，拓展電動車充電服務「MyCharge」，以車主為中心，讓電車充電與生活圈輕鬆結合，打造一站式「停車+充電」最佳體驗，獲頒台灣區「企業永續獎」（Special Award for Sustainability）肯定，讓城市更潔淨智慧，加速EV100的進程。台灣大個人用戶事業商務長林東閔、國際電信事業副總經理李南玫代表赴新加坡領獎。

林之晨表示，這項殊榮是對台灣大全體同仁努力與創新精神的認可。過去一年台灣大完成合併台灣之星，推台灣電信產業五變三，邁入「價值」競爭新局。今年10月台灣大整體電信營收攀升至2015年來新高，電信營業利益年增37%。

AI浪潮下，台灣大運用「Telco+Tech」策略，結合電信天賦與AppWorks新創夥伴，透過AI賦能產業升級，讓營運飛輪加速快轉。

林之晨2019年起擔任台灣大總經理，他也是新創加速器AppWorks董事長暨合夥人，提出「超5G 」方針，涵蓋Gift、Group、Grit、Green、GSEA（Greater South East Asia）等五大面向，整合集團旗下電商品牌momo及AppWorks等企業，善用AI、大數據天賦，奠基千萬用戶基礎。

林之晨運用「Telco+Tech」策略，拓展電信通訊、電信金融、遊戲、mo幣生態圈、MyCharge等多元科技事業，推出mo幣多、OP響樂生活、好速成双等產品，提升用戶忠誠度，今年第1季台灣大既有智慧手機月租用戶ARPU（平均帳單金額）年增7.1%，營收上任前一年成長59%，逆轉電信營收自2016年起連五年衰退。

林之晨推動台灣大與AppWorks新創雙贏合作，布局大東南亞市場，發展MyCharge共享移動等科技事業，擴展國際布局，近期與精誠戰略結盟，推升各產業AI升級、5G專網及AIoT等成長機會，與多國電信業者組成「電信跨境獎勵聯盟」，提供跨境服務，將台灣大轉型為區域級科技電信集團。

台灣大從行動通訊服務跨足共享移動市場，推出結合電信科技的充電營運服務MyCharge，鏈結新創資源，領投台灣整合式智慧出行服務USPACE，以「From Mobile to Mobility」的新科技電信ESG理念，獲IDC 2024未來企業大獎「企業永續獎」。