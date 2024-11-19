趨勢觀察／鴻海科技董事長劉揚偉 善用五優勢 迎AGI浪潮

鴻海科技是全球人工智慧（AI）伺服器龍頭，並且是第一個出貨輝達（NVIDIA）GB200 AI伺服器的供應商，在全球AI領域上具有一席之地，雖然有些人認為，AI可能與2000年的網路泡沫一樣，終將幻滅，不過鴻海（2317）董事長劉揚偉持不同看法，他說，通用人工智慧（AGI）2032年的規模將達到1.3兆美元，是目前半導體市場規模的兩倍，而且AGI市場需求非常巨大，值得各個企業與國家投入。

算力市場 發展潛力大

他分析，AI產業發展可以分為三個階段，目前已經進入AGI時代，之前叫ANI（弱人工智慧），未來則會進入ASI（超級人工智慧）。觀察目前的AGI，又可以分成五個層面，第一層是聊天機器人，這已經實現了；第二層是仿人類推理者，正在實現中；第三層是行動代理人；第四層是發明創新者；第五層是組織協作者。可以看出，其實，AGI剛開始沒多久，未來還有龐大的發展潛力。

隨著AGI的開始浮現，目前市場上常聽到算力這個名詞，而且算力將愈來愈大，劉揚偉引述OpenAI創辦人奧特曼的話說，算力可能成為這個世界上最珍貴的商品，算力的市場與手機及晶片是不同的，它是無止盡的增長，對算力的需求沒有限制。輝達創辦人黃仁勳也說，未來十年輝達在深度學習的算力會提高100萬倍，會是多龐大的算力。因此，未來將愈來愈大，沒有止境，值得各個企業與國家投入。

目前AI市場規模到底如何，劉揚偉說，市調機構預測2032年AGI規模約1.3兆美元，半導體市場2023年約6,000億美元，也就是目前半導體市場的兩倍。

既然AGI是有市場的，那當然就有價格，劉揚偉說，在算力市場，微軟Azure雲端租用每張H100價格落在每小時6.98美元，亞馬遜AWS是4.92美元，而且，他們還沒有辦法滿足需求。AI專家李開復也說，AI模型推理成本每年以十倍速度下降，帶來的好處是，未來可以看到AI在各領域應用愈來愈廣，因為愈來愈便宜，因此，市場是存在的，而且不斷發展中。

雖然，AGI帶來巨大的市場，但是也帶來產業的衝擊，劉揚偉說，以製造業來說，可以增加效率，效率增加生產力就會成長，GDP會跟著上來。另外，重複性的工作會取消，新技術與新的管理職位會出現，他舉例說，當計算機出來時，打算盤的人被取代了，但是算帳變快了，生產力增加了，交易變多了，進一步帶動經濟的成長，而且不只是製造業，百工百業都將受到影響，就像PC與手機出現時，也影響了百工百業。

抓住商機 促產業升級

既然看到改變，那台灣如何參與AI？劉揚偉認為，台灣有五大優勢。一、有先進半導體產業。二、非常完整的科技供應鏈。三、強大的研發能力。四、國際合作與拓展潛力。五、抓住了智慧化升級的趨勢。

既然有優勢，他說，台灣也不乏挑戰。首先，能源與環保壓力，尤其台灣在能源上將是非常大挑戰。其次，供應鏈風險，地緣政治將導致供應鏈未來是否要重組？第三，技術人才短缺，百工百業都需要相關技術人員支持AI轉型。第四，全球競爭加劇，各國都在想如何抓住機遇，發展AI。第五，市場變化很快，每年AI算力可以提升兩到三倍，能源需求大幅成長，這都會影響到國家要如何選擇。

劉揚偉認為，AI產業的發展趨勢確立，商機愈來愈大，因此，不僅科技業要密切注意，台灣本身也要密切注意AI技術發展的方向，方能跟得上AI的浪潮，帶動產業轉型，並藉此推升國家經濟的持續增長。