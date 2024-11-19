華碩新電競手機 ROG Phone 9系列亮相 20日開賣

華碩（2357）衝刺手機事業，19日晚上正式發表新一代電競旗艦手機ROG Phone 9系列，共有三款新機型，除了搭配高通最新Snapdragon 8 Elite處理器外，亦如預期強化AI遊戲功能，ROG Phone 9 Series將於11月20日中午12點全台開賣，11月29日三大電信上架。隨著新機上市，有望帶動本季華碩手機事業營收。

華碩今日發表包含ROG Phone 9、ROG Phone 9 Pro與ROG Phone 9 Pro Edition三款新機，搭載高通Snapdragon8 Elite台積電3nm製程處理器，CPU提升45%、NPU提升40%、GPU提升40%。

華碩表示，透過ROG獨家調校X模式，處理器效能全面釋放，更以獨有中置處理器架構打造六層散熱設計，實現360度全面降溫，其中石墨片面積加大57%，散熱效能提高12%，加上速冷導熱棒、航太級低雷諾數散熱層、空氣動力風扇，共同打造終極散熱最佳解法。

作為市場唯一搭載 AI 遊戲功能的手機，ROG Phone 9 Series精心優化多款熱門遊戲體驗，如：可於遊戲內自動撿寶、跑步、解控以及自動升級技能、擊殺動畫效果、BUFF生成通知的「AI 遊戲幫手3.0」、能自動記錄遊戲關鍵場面與稀有抽卡過程的「AI 精華錄影 2.0」，以及方便玩家快速搜尋與翻譯的「AI 辨識快搜2.0」；更支援AI語音降噪，確保通話音訊清晰，遊戲call隊友不受干擾。延續玩家專屬AirTrigger三種感應模式，支援超過20種遊戲手勢。

ROG Phone 9 Series全系列皆擁有AniMe Vision顯示器，可自訂動畫與顯示多種功能，為此代外觀大亮點，ROG Phone 9標準版首次採用85顆可編程mini-LED，ROG Phone 9 Pro則升級至648顆mini-LED並添加紅色mini-LED燈，一鍵切換低調或潮流風格。

此外，電池升級為5,800mAh怪獸級大電量，支援65瓦快充、QC 5.0快充、PD充電功能、15W Qi 1.3無線充電與旁路充電。此外，ROG Phone 9 Series最高支援提升至185Hz/1ms AMOLED螢幕，自由切換遊戲畫面顯示區域；峰值亮度2,500尼特，豔陽下依舊清楚。

ROG Phone 9 Series搭載旗艦三鏡頭。5000萬像素Sony Lytia 700主鏡頭，支援六軸防手震Hybrid雲台4.0，可校正±5度內晃動畫面，移動中拍攝同樣清晰；1300 萬像素超廣角鏡頭，採用自由曲面建模光學設計，大幅減少成像變形。至於第三顆鏡頭，ROG Phone 9 Pro提供3200萬像素長焦鏡頭，內建OIS防手震；ROG Phone 9則為500萬像素微距鏡頭。