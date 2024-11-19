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林之晨：川普前一任期重構世界秩序讓台灣受益 接下來不會有太大改變

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
林之晨今日出席台灣大哥大第二屆「硬科技日D.E.E.P. Tech Day 」活動，談起川普上任後對全球經貿的影響。圖／台灣大哥大提供
林之晨今日出席台灣大哥大第二屆「硬科技日D.E.E.P. Tech Day 」活動，談起川普上任後對全球經貿的影響。圖／台灣大哥大提供

美國總統大選結束，川普當選，即將回歸白宮，外界關注是否會影響國際、經貿局勢；台灣大哥大總經理林之晨今日指出，川普上一任4年任期中，對世界秩序帶來重構，台灣是最大受益方，「我也不預期，接下來4年川普任期中，這樣狀態會有太大改變。」

林之晨今日出席台灣大哥大第二屆「硬科技日D.E.E.P. Tech Day 」活動，談起川普上任後對全球經貿的影響。

「川普很有趣，他發言無法預測。」林之晨認為，川普喜歡讓人覺得他是狂人，會為了流量、聲量而發言，不過，仔細觀察川普第一任任期的政策執行，「他的執政是非常有方法、有條不紊、按部就班的，戰略目標非常清楚，也知道什麼樣的工具，可以一步一步達到戰略目標。」

林之晨分析，若川普維持他第一任的風格，基本上可以預期，團隊執政時很有方法，不會太躁進，「他會堅定完成，他認為對美國重返榮耀、重返世界獨強必須要完成幾個事情。」比較不同的是，這一屆川普擔任總統時，必須思考美國財政赤字如何縮減，除此之外，國際關係議題上，基本上可以預期，會延續第一任任期作法。

川普在第一任任期時，點燃美中科技戰，當時，全球科技產業都面臨生產製程挪移問題。

「China+1、Taiwan+1，或者是把生產製造移到友好國家，其實台灣產業都很理解，也都有準備。」林之晨說，台灣之所以能站在今天這個位置，起源於川普4年前對世界秩序帶來的重構，台灣可說是最大受益方，「我也不預期接下來四年川普任期中，這樣狀態會有太大改變。」台灣距離美國的核心利益也不會太遠。

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