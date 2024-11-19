仁寶於SC24亮相 NVIDIA MGX 展示 AI 與高效能運算解決方案

伺服器解決方案供應商仁寶（2324）今日宣布，將在美國Supercomputing 2024 (SC24) 展示其使用輝達（NVIDIA）技術的成果，並進一步強化其在NVIDIA MGX模組化參考設計生態系統中日益增長的角色。此次展出的亮點包括兩款專為AI、深度學習及高效能運算 (HPC) 領域設計的先進伺服器產品——SX224-2A與SX420-2A，這些產品將為客戶提供卓越的效能與擴展性，幫助企業在快速變化的科技領域中保持競爭優勢。

仁寶正與NVIDIA MGX合作，推動其高效能運算和AI技術。仁寶的伺服器解決方案已經整合了NVIDIA的MGX架構，這不僅使得產品具備強大的GPU間數據傳輸能力，還能提供無縫的擴展選項，滿足日益增長的運算需求。仁寶副總經理張耀文表示：「NVIDIA MGX是一款模組化設計，能夠滿足不同的使用需求與場景。MGX 為模組化伺服器設計建立了新標準，能夠提升投資報酬率，並加速仁寶與數據中心客戶的產品上市時間。」

SX224-2A伺服器搭載先進的NVIDIA MGX架構，能夠實現GPU之間的高速數據傳輸，完美應對複雜且資源密集型的運算任務。無論是在大語言模型(LLM)、先進AI運算，還是高效能運算 (HPC) 環境中，SX224-2A都能提供卓越的效能與運算效率。

SX420-2A專為小型AI和深度學習訓練環境而設計，這款伺服器利用先進的NVIDIA MGX架構，支持NVIDIA H200 NVL，能夠提供強大的數據傳輸能力，為AI訓練提供卓越效能。其密集型設計，無論在空間有限的環境中，還是在對效能要求極高的場合，都能發揮出色。

仁寶深知AI、深度學習與HPC領域的迅速發展對伺服器解決方案提出了更高的要求。結合NVIDIA的最新技術，提供具備領先技術的伺服器產品，滿足各行各業對於計算能力、效率與擴展性的需求。這兩款新產品，不僅在領先的AI訓練和推理應用中展現出卓越性能，也在高效能運算領域中具備強大的競爭優勢。

仁寶SC24展覽上的展示，彰顯了其在產品開發中運用NVIDIA參考設計的實力。隨著AI和高效能運算需求的快速增長。未來仁寶將利用其技術優勢開發創新產品，為全球客戶提供高效、可擴展的計算解決方案，應對未來技術挑戰並推動行業發展。