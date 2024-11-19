談電信三雄差異 林之晨：AI時代也copy就浪費機會

AI時代電信業如何創造差異性，台灣大哥大總經理林之晨今天表示，以前是因為電信傳統業務類似，如果3家連在AI時代，都在copy（複製）對方，就浪費這個機會；三雄可發揮集團與自身優勢，「走自己的路」。

台灣大哥大今天舉行第2屆「硬科技日」活動，台灣大將展示5大AI技術、9大AI企業解決方案，並聚焦AI客服、資安防禦和企業協作3大領域。

台灣大總經理林之晨表示，台灣大集合300人的AI研發團隊，每年投入新台幣6.9億元的經費，提升自身的生產力，也幫助外部企業提升效率、降本增效。

至於AI時代，電信業如何創造差異性，林之晨今天受訪時表示，3家電信業者都應該走出自己的道路，以前是因為電信業傳統業務類似，但如果3家連在AI時代，都在copy（複製）對方，就浪費這個機會。

他舉例，電信三雄各自集團的特質不同，遠東集團有航運和醫療，相關的AI應用就走得較前面，中華電信和政府關係深厚，也承接許多政府案子，而台灣大運用自身優勢，包括金融、momo等，希望三雄都可以走出自己的路，各朝自身優勢、有機會的地方發展。

台灣大企業服務事業商務長朱曉幸表示，AI應用還在摸索期，企業普遍焦慮，雖然現在已有許多的PoC（概念驗證）案子，但預估還要一年才會較多企業導入，而資安應用的落地，在過去一年有很大的爆發，今年相關營收已經倍增。

台灣大入股精誠資訊，並計劃攜手將企業應用推進海外市場，林之晨說，會鎖定東北亞和東南亞的市場，以東南亞的市場而言，會是較基礎的數位轉型相關的解決方案；而印尼、菲律賓等內部較缺乏IT人才、以及日本和AI相關的部分都有機會。

台灣大資訊長蔡祈岩表示，台灣過去在ICT領域有很深厚基礎，但可惜的是，國際化步伐較慢，東北亞市場或是正在新興的東南亞市場，都會增加很多需求，而這個空間就產生台灣的機會，看好能「厚積薄發」；朱曉幸認為，台商還是最大的契機，特別是現在很多產業都外移到東南亞。