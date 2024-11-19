泰鼎公司治理小組吳柏萱 獲頒SDGs學術論文獎

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
泰鼎公司治理小組吳柏萱獲頒SDGs學術論文獎。圖：公司提供
泰鼎公司治理小組吳柏萱獲頒SDGs學術論文獎。圖：公司提供

財團法人台灣永續能源研究基金會（Taiwan Institute for Sustainable Energy, TAISE）及財團法人中鼎教育基金會（CTCI Education Foundation, CTCI EF）19日於圓山大飯店舉辦「學術論文獎暨教學成果分享會」，泰鼎公司（4927）治理小組吳柏萱在200多篇論文中脫穎而出，以論文《揭示新興七國之自然資源、金融科技、綠色科技與永續環境之間的相互關聯》榮獲企業實務組優選獎，展現出對永續議題的深入洞察與研究成果。

SDGs學術論文獎以聯合國17項永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）作為論文徵選主題，分為「環境」、「經濟」、「社會」三大面向，旨在鼓勵產官學研與NGO各界投入永續相關的學術研究和計畫、知能應用與善盡社會責任，希望藉此加速永續知能的傳遞、樹立永續典範，鼓勵優良之研究並強化永續轉型的成效。

本次獲獎論文聚焦於全球減碳議題，分析自然資源與農業活動在促進經濟發展的同時，對碳排放增加的影響。研究也發現金融科技與綠色技術在減少碳排放的潛力，並提出一系列策略，建議新興國家採用再生能源與綠色科技實現永續製造目標。

泰鼎提到，公司自2021年底推出「泰鼎綠色專案（GREEN Project）」，以提高再生能源替代比率、強化水資源管理為目標，致力於提升環境永續的製造環境。截至2024年9月，自行建置的太陽能發電系統裝置容量已達8.3MW，估計年減碳量超過6,000噸，每月平均廢水回收率達25%。

未來，泰鼎提到，公司將持續鼓勵同仁投入永續研究，結合實務提升工廠綠色製造進程，攜手利害關係人共創環境永續的未來。

太陽能發電 泰鼎

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