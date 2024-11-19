華納串流服務Max登場 國際OTT業者在台激烈競爭
華納兄弟探索集團旗下串流服務 Max正式在台灣上線，外商OTT服務包括HBO Go、MAX、Disney+、Netflix、愛奇藝多種業務登場，競爭激烈。
Max於19日於印尼、馬來 西亞、菲律賓、新加坡與泰國，以及台灣和香港正式上線提供觀賞。
Max有兩種不同訂閱方式，包括標準方案在2台裝置上同時觀看，可下載最多30部影片；高級方案在4台裝置上同時觀看， 部分內容可以4K UHD與杜比全景聲（Dolby Atmos）觀賞，最多可下載 100部影片。
Max支援東南亞、台灣及香港地區的主流設備及裝置，上線市場亦支援Amazon Fire TV與VIDAA OS， 可用智慧電視（Samsung、LG和Android TVTM）、串流設備（Apple TV和Google ChromecastTM）以及手機和平板（iPhone、iPad、iPod touch和AndroidTM）與Max.com線上取得（視價格方案而定）。
台灣大哥大今日正式開賣串流服務Max的電信優惠方案。台灣大哥大用戶Max標準方案每月160元(原價220元，電信折抵60元 ) 觀賞Full HD 畫質；台灣大哥大Max高級方案每月220元(原價299元，電信折抵79元)。
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