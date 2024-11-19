廣達小金雞雲達挾 Intel、AMD 前進 SC24！釋多款新品 突破 AI 邊界

代工大廠廣達（2382）旗下資料中心解決方案領導供應「小金雞」雲達（QCT）近日前往美國喬治亞州亞特蘭大，參加「2024年超級計算機大會（SC24）」，展示自家搭載Intel Xeon處理器及超微（AMD ）最新處理器的加速運算產品與解決方案。

SC24大會是一場針對高效能運算（HPC）、網路、儲存和分析的重要國際會議，匯集來自頂尖製造商、研究機構和大學的HPC社群。專家學者們透過精彩的演講和展示，探究驅動未來轉型的HPC和AI發展。

雲達總經理楊麒令表示，隨著AI和HPC工作負載不斷演進，團隊將持續採用Intel技術，提供專為AI和HPC需求而設計的系統和解決方案，並承諾繼續為研究人員和科學家提供高效能、具成本效益的基礎設施，使他們能以更快的速度和更智慧的方式解決最複雜的挑戰。

Intel Xeon與運算產品副總暨總經理Ryan Tabrah表示，搭載P-Core的Intel Xeon 6900系列處理器是專為AI、運算密集，和高效能工作負載所設計的，並感謝雲達科技對最新Intel Xeon 6處理器的支持，也期待未來能延續成功模式，為卓越的資料中心立下新標準。

雲達今年展示一系列採用Intel科技的伺服器系統，以滿足資料中心、企業和邊緣運算場景多樣化的加速運算需求。產品組合涵蓋1U至9U伺服器，搭載Intel Xeon處理器，提供空冷和水冷選項，並支援多種AI加速器，提供市場更多選擇。產品亮點包括：

1. 通用伺服器：雲達新一代通用伺服器，具備平衡架構，適用於各種工作負載，包括採用Intel Xeon 6系列P-Core的QuantaGrid S55J-2U和QuantaGrid S55R-1U，以及支援Intel Xeon 6系列E-Core與P-Core的QuantaGrid D55X-1U和QuantaGrid D55Q-2U。Intel Xeon 6處理器擁有更多核心、最快記憶體，以及每個核心內建的AI加速功能，提供應對AI、HPC和數據分析工作負載所需的效能。

2. AI和機器學習平台：QuantaGrid D75E-4U具有空冷及水冷選項，支援多達8個雙寬PCIe GPU。QuantaGrid D75H-7U和QuantaGrid D75F-9U則為針對複雜AI/HPC工作負載所設計的8-GPU加速伺服器。所有伺服器均搭載雙Intel Xeon處理器。

3. 機櫃級解決方案：先進的機櫃級解決方案，提供78 KW功率，可支援8台QuantaGrid D75L-5U水冷系統進行加速平行運算。每台QuantaGrid D75L-5U都具備強大AI運算能力，搭載2顆Intel Xeon處理器和8-GPU單一基板，能應對最極端的AI/HPC工作負載。