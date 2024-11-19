鴻海：運用輝達超級電腦Taipei-1 強化AI智慧醫療
鴻海今天下午宣布，入選「領航企業研發深耕計畫」（大A+計畫），輝達（NVIDIA）人工智慧AI超級電腦Taipei-1第二批通過名單，未來將使用Taipei-1，強化智慧醫療AI技術。
鴻海透過新聞稿指出，與台中榮民總醫院、耕莘醫院攜手，運用輝達Taipei-1人工智慧超級電腦，開發護理協作機器人數位孿生（digital twin）技術應用，以及人工智慧輔助診斷系統CoDoctor AI及預測模型等。
鴻海說明，輝達Taipei-1超級電腦搭載64台DGXH100系統，透過Quantum-2 InfiniBand網路架構串連，Taipei-1超級電腦搭載256個輝達L40繪圖處理器（GPU），可應用在數位孿生、工業元宇宙及大型數據分析，支援鴻海進行巨量數據處理，運用在智慧醫院內的護理協作機器人場域模擬、及數位孿生醫療輔助診斷分析的深度學習訓練等應用。
展望未來，鴻海表示，將持續聚焦在CoDoctor AI生態系與護理協作機器人的設計開發，並致力多模態數據研究與模型開發的設計應用，推動精準健康與預防醫學及護理協作領域的進展。
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