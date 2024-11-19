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廣達「小金雞」雲達攜手 AMD 攻 AI、HPC 需求 SC24 秀3新品

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
雲達總經理楊麒令。記者吳康瑋／攝影
雲達總經理楊麒令。記者吳康瑋／攝影

代工大廠廣達（2382）旗下資料中心解決方案領導供應「小金雞」雲達（QCT）19日前進美國喬治亞州亞特蘭大，參加「2024超級運算大會」（SC24），並在現場展示其搭載最新超微（AMD處理器、可滿足超級運算需求的最新伺服器產品。這些產品搭載超微EPYC 9005系列處理器（第5代AMD EPYC處理器）和超微Instinct MI325X加速器，專為HPC和AI環境而設計。

雲達總經理楊麒令表示，團隊持續與超微合作，將尖端的AI和HPC技術推向市場，「而我們現在有更多產品採用AMD EPYC處理器和AMD Instinct GPU，凸顯雲達致力於提供創新解決方案的承諾」，以滿足客戶不斷演進的需求。

AMD伺服器事業部資深副總裁Ravi Kuppuswamy表示：「旗下企業解決方案提供了我們客戶所需的運算能力，可實現最嚴苛的AI資料中心工作負載，藉助高效的『Zen 5』核心和基於小晶片的創新架構，我們打造了一系列先進且多元的伺服器，符合我們的客戶以及現代資料中心不斷演進的需求。」

此次，雲達展出以下三台「高性能、高密度」的伺服器，團隊期盼藉此滿足AI驅動的資料中心需求：

1. QuantaGrid D74A-7U：搭載雙AMD EPYC 9005系列處理器並支援八個AMD Instinct GPU，專為AI訓練而優化。其中AMD Instinct GPU與 AMD ROCm™軟體無縫整合，支援開放標準網路連線以應對高要求的工作負載，並支援主要AI框架。

2. QuantaGrid D75M-5U：同樣搭載雙AMD EPYC 9005系列處理器，該處理器基於AMD「Zen 5」架構，為以AI為核心的環境提供平衡且具成本效益的解決方案。它具備水冷功能，在多種工作負載下展現出色的性能與能源效率，足以應對企業不斷演變的AI需求。

3. QuantaGrid D44N-1U：該伺服器具備先進的冷卻設計，可支援空冷和水冷。搭載雙AMD EPYC 9005系列處理器，支援最多5個PCIe 5.0擴展插槽和2個單寬加速器，可滿足AI推理工作負載需求，並採用DC-SCM架構以應對不同的配置需求。

雲達參加SC24。雲達／提供
雲達參加SC24。雲達／提供

AI AMD 處理器

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