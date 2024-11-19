鴻海入選經濟部大A+領航企業 攜手輝達加速 AI 應用創新

全球最大科技製造與服務商鴻海（2317）與臺中榮民總醫院、天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院攜手，入選「領航企業研發深耕計畫」（簡稱大A+計畫），是繼輝達（NVIDIA）超級電腦「Taipei-1」後第二批通過名單者。未來將使用最新AI超級電腦NVIDIA Taipei-1，進一步強化集團於智慧醫療應用領域的AI技術布局，展示其在AI技術應用上的領先實力。

鴻海此次所使用的NVIDIA Taipei-1是排名全球第38名的AI超級電腦，搭載64台NVIDIA DGX H100系統，透過NVIDIA Quantum-2 InfiniBand網路架構串連，採用64 NVIDIA OVX系統。

「Taipei-1」超級電腦搭載256個NVIDIA L40 GPUs每個GPU可提供超過一個PetaFLOP的AI性能，專為數位孿生、工業元宇宙及大型數據分析場景設計。此平台的高性能可支援鴻海進行巨量數據處理，並且運用於智慧醫院內的護理協作機器人場域模擬、及數位孿生醫療輔助診斷分析的深度學習訓練等應用場景。

鴻海科技集團B事業群暨數位健康總經理姜志雄表示：「我們非常榮幸能通過此次大A+計畫，借助NVIDIA Taipei-1超級電腦強大的算力優勢，推動智慧醫療的落地應用，希望能夠為辛苦付出的醫護人員們分憂解勞、事半功倍。與合作夥伴共同推動全球產業數位化轉型，成為科技與醫療深度融合的最佳實踐代表，以期持續為全台灣所有辛苦付出的醫護人員盡一份心力。」

展望未來，鴻海將持續聚焦在CoDoctor AI生態系與護理協作機器人的設計開發，基於巨量醫學模型（Large Medicine Model，LMM）的架構成為顯著優勢，並致力於多模態數據研究與模型開發的設計應用，以推動精準健康與預防醫學及護理協作領域的進展。

鴻海利用Taipei-1 OVX，實現以下多項創新應用，並已成功通過此次計畫的審核：一、與台中榮總共同設計開發的護理協作機器人數位孿生技術應用。

鴻海透過Taipei-1 OVX模擬協作機器人在醫療場域各項協作工作運行的數位孿生模型，建立醫院場域的3D模型，並配置協作機器人各項功能模組，如移動驅動、機械手臂、環境感測器、語音交互系統等，進行全方位的模擬測試。數據將被分析以優化機器人運行效率，並且提供改進建議，降低生產成本。

機器人在醫院場域中的運用能夠精確執行重複性操作，不僅能協助醫療人員自動執行重複且低專業性之日常任務，讓醫護人員可以專注於急需或重症等專業性的病患照護，還能通過人工智慧技術來進行持續性的環境監控和語音提醒，用以提高醫療服務效率、強化醫療場域安全，進而提升醫療服務品質。

二、與臺中榮總和耕莘醫院共同開發CoDoctor AI輔助診斷及預測模型：

鴻海運用AI技術與數位孿生模型，打造個人化的智慧醫療系統，協助醫療機構進行精確的診斷與病患數據分析。該申請案尤其聚焦於乳癌數位孿生AI用藥預測、單導心電圖心律不整判讀、以及肺結節電腦斷層自動偵測，並透過NVIDIA高效能算力平台加速AI算法的訓練與優化，提升預測的準確性，同時模擬仿真治療效果。