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大聯大：客戶因應選後布局 近2季不排除有急單

中央社／ 台北19日電

半導體通路商大聯大今天召開法人說明會，財務長暨發言人袁興文表示，各國大選結束後，為因應相關布局，各個地理區域的很多客戶都出現提貨需求，不排除近2季會看到一些急單。

展望第4季營運，袁興文指出，大型雲端服務供應商（CSP）資本支出仍然快速增加，從第3季來看，CSP發現人工智慧（AI）相關應用有助提升雲端服務，只要CSP資本支出持續增加，大聯大仍樂觀看待後市。

他說，近幾年整個供應鏈出現變化，包括供應鏈地理區域移轉、疫情及AI趨勢影響，大聯大所處供應鏈的上下游原廠客戶，對於需要的產品及服務都有更深的體驗和看法。

袁興文表示，除了傳統分銷之外，大聯大慢慢也要因應上下游客戶需求，對外延伸做策略性投資，包括智慧倉儲和雲端服務等，明年開始會陸續開花結果。大聯大目前較偏向服務業性質，就財務型態而言，獲利及獲利率成長會大於營收成長。

受惠伺服器相關產品出貨成長及季節性需求，大聯大第3季合併營收達新台幣2590.7億元，季增24.6%、年增38.3%，創單季歷史新高；營業淨利約38.83億元，季增5.1%、年增31%。在利息成本控管下，第3季稅後淨利達20.42億元，季增25.2%、年增28.3%，每股盈餘1.22元。

大聯大 雲端服務

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