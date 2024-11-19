大陸能源補貼帶動！第3季電視出貨季增10% 全年出貨轉正

根據集邦（TrendForce）最新調查，2024年第3季全球電視品牌出貨量達5,233萬台，季增9.6%、年增0.5%。由於今年七月底中國大陸宣布針對一、二級能效八類家電產品提供零售價15%至20%的以舊換新補貼，當地電視品牌八月起陸續增加生產符合補助資格的機種，並加大中秋節和十一黃金周的促銷規模，以至於第3季全球電視品牌出貨量較預估高出1%。

此次中國大陸品牌業者和通路商直接將補貼金額反映於零售價，加上補助期限只到2024年底，刺激更多換機需求，帶動中秋節和十一黃金周檔期銷量年增20%以上，為需求顯露疲態的電視市場注入暖流。

集邦表示，預期熱絡情況將延續到今年底，加上歐美地區的節慶促銷備貨，預估第4季全球電視需求將再季增2.5%、達5,363萬台，年增0.5%。2024年的全年出貨量可望達1億9,670萬台，年增0.6%，終止連續五年出貨衰退的局面。

TCL出貨逐季穩定上升，全年出貨量挑戰2,800萬台

TCL今年八月開始為歐美地區的節慶促銷作準備，平均外銷月出貨量提高至200萬台。受惠於以舊換新政策，其九月內銷出貨成長27%。以上因素帶動TCL第3季出貨量成長9.3%，再次擠下海信站上全球第二名。

集邦指出，預期TCL今年第4季將持續推進母品牌與子品牌雷鳥並進戰略，TCL主打海外與中國大陸中高階市場，雷鳥產品主攻內銷的年輕族群，這項策略有助該公司挑戰2024全年出貨2,800萬台，年增達12.3%。

Mini LED電視出貨邁向新高峰

中國大陸針對家電產品的以舊換新補貼成功拉抬2024年大尺寸Mini LED電視銷售，也推升品牌出貨量達675萬台，年增65%，較先前的預估增加5.4%。

集邦表示，三星電子過去憑藉在Mini LED電視市場的過半市占率，盤據全球電視出貨總量第一名。但2023年起，全球性通膨導致消費者需求轉向其他高附加價值產品上，此外，2024年Mini LED電視出貨成長動能主要來自中國大陸市場，對三星的助益有限。其第3季雖然守住總出貨量第一名寶座，但今年Mini LED電視的出貨量僅剩160萬台，年減6%。