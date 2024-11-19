奇景車用IC新品 量產搶商機

在美掛牌的驅動IC大廠奇景光電於近日宣布，其第三代車用顯示觸控與驅動整合IC（TDDI）HX83195系列，與車用OLED觸控控制器IC HX8530系列，已於第3季正式進入量產，展示了該公司在車用技術上的實力，鞏固在高階車用顯示領域的領先地位。

奇景表示，該公司車用TDDI的市占率超過50%，累積出貨逾7,000顆規模，遠超過其他競爭對手的總數。吉利集團旗下的高端電動車品牌極氪（Zeekr）成為全球首家採用HX83195的品牌，率先導入16吋3.2K x 2K高解析度顯示面板，並於第3季正式進入量產。

奇景指出，HX83195系列採用4組TDDI晶片串接技術，支援車用顯示觸控螢幕最大可達30吋，且晶片設計能根據顯示內容，動態調整刷新率，大幅提高顯示效果，同時降低功耗。

另外，奇景與韓國OLED面板廠合作，共同推出HX8530系列，也於第3季量產，率先應用於中國大陸汽車品牌頂級電動MPV中。

奇景提到，HX8530支援多種觸控通道配置，最多可串接3顆IC，支援各種車用OLED顯示尺寸，從7英寸的小型控制面板到50吋的柱對柱顯示等。且觸控回報率可達240Hz，並支援10指同時觸控反應。

奇景觸控與顯示事業中心執行副總邱明正表示，該公司在OLED和TDDI技術領域的持續創新，推動汽車顯示技術的進步。奇景提供高品質、多元化的顯示解決方案，滿足市場對汽車顯示器在直觀性、靈敏度及安全性方面的需求。