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鴻海獲高捷Y15聯開案 斥資159億建南台灣旗艦總部

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
鴻海成立50周年持續扎根台灣，宣布取得高捷Y15站聯開案，規劃打造雙塔帆成港都新地標，此為規劃設計示意圖。圖／鴻海提供
鴻海成立50周年持續扎根台灣，宣布取得高捷Y15站聯開案，規劃打造雙塔帆成港都新地標，此為規劃設計示意圖。圖／鴻海提供

鴻海集團今（19）日宣布成功取得高雄捷運黃線Y15站聯開案最優申請人資格，未來將在聯開基地上，打造45層商業辦公大樓以及32層住商複合式大樓，鴻海在南台灣的旗艦總部也將進駐其中。此開發案總投資金額新台幣159億元，創下高雄聯開案的新紀錄。

鴻海去年宣布未來三年內，規劃在高雄投資250億元，創造近2,000個就業機會。同年底，高雄軟體研發中心在駁二七號倉庫正式啟用；今年4月，橋頭科學園區的電動巴士廠正式動土；6月，也宣布將在高雄打造大規模的AI先進算力中心。此外，在和發產業園區的鴻海科技集團高雄電池中心，則預計今年年底開始運轉，明年第1季開始供貨。

本次鴻海透過參與高雄亞灣2.0首件招商開發案，作為投資高雄的另一個重要發展基石，期望透過打造南台灣的鴻海旗艦總部，串連鴻海高雄軟體研發中心、橋頭電動巴士廠、鴻海科技集團高雄電池中心、高軟園區等鴻海在高雄的據點。在過去立足台灣、布局全球的基礎上；未來，更深化扎根高雄，打造南台灣科技核心人才基地。

鴻海科技集團發言人暨副總經理巫俊毅表示，鴻海在高雄的據點跟規模，不斷擴大，為了因應人才、營運的需求，希望利用這次的土地開發機會，打造鴻海在南台灣的旗艦總部，串連現有的營運生產據點，幫高雄的產業轉型，助一臂之力。

高雄市副市長羅達生表示，本案將與高雄港旅運中心間建置立體連通系統，將國際旅客引入商業空間，體驗海洋城市新地標，與周邊地區緊密相連。另開發後市府分回之樓地板將包含227席公共停車位及辦公空間等，除滿足民眾及辦公之停車需求，並可提供更多辦公空間供企業總部進駐亞灣。

鴻海以「高雄亞灣 · 鴻海旗艦總部」為開發主軸，延續在地海洋文化，建造世界級地標為出發點，善用基地先天具備的交通樞紐條件、毗鄰水岸公園的水漾與綠意，未來將以雙塔揚帆的設計構想，打造洋流廣場、灣流戶外平台，創造市民多樣的空間體。

捷運黃線Y15站聯開案，開發用地面積3,433坪，未來將規劃為辦公、住宅與零售商業複合式空間。預計開發總樓地板面積約5.2萬坪，整體開發案以1幢2棟為主，預計興建地下5層，地上45層商業辦公大樓及地上32層住商複合式大樓。

鴻海說，將以智慧製造、智慧電動車、智慧城市，這三大智慧平台，參與高雄的轉型，近期和高雄市政府合作的iBus App，獲得國際紅點大獎的肯定。鴻海也積極參與高雄市政府的智慧城市展覽，行銷城市，成為高雄最值得信賴的產業夥伴。

捷運黃線Y15站聯開案，未來將規劃為辦公、住宅與零售商業複合式空間，預計興建地下5層，地上45層商業辦公大樓，及地上32層住商複合式大樓，此為規劃設計示意圖。圖／鴻海提供
捷運黃線Y15站聯開案，未來將規劃為辦公、住宅與零售商業複合式空間，預計興建地下5層，地上45層商業辦公大樓，及地上32層住商複合式大樓，此為規劃設計示意圖。圖／鴻海提供

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