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張淑芬分享與張忠謀養生和愛情長跑16字祕訣

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電慈善基金會董事長張淑芬今日分享與張忠謀養生和愛情長跑祕訣。記者胡經周／攝影
台積電慈善基金會董事長張淑芬今日分享與張忠謀養生和愛情長跑祕訣。記者胡經周／攝影

台積電慈喜基金會張淑芬今天出席年終公益記者會，分享她與台積電創辦人張忠謀的養生和恩愛祕訣是「不要亂吃、不要熬夜；相互尊重、相互依賴！」

張淑芬被媒體要求分享與張忠謀兩人平常的生活，張淑芬坦言平常兩個人會固定運動，但會各做各的，「他做他的運動，我做我的運動，我們都是很自然的」。

針對外界提到張忠謀平常愛喝咖啡養生一事，她說「我先生喝咖啡，但我不喝咖啡、不喝茶，很難一起喝，所以大家各喝各的，他不是很愛喝咖啡，每天大概早上一杯，就這樣子，很正常。」

但對於分享養生祕訣，張淑芬說：「不要亂吃、不要熬夜，正常過日子，因為我們都是很宅的人，在家裡過一般人過的日子，現在不太吃大餐了，因為胃口也不是那麼好，就是一般家常菜，就是不是那麼好吃」。

媒體仍聚焦她平常跟張忠謀的互動及愛情長跑秘訣，張淑芬笑說：「老夫老妻了沒什麼愛情，就是那種很深厚的感情，可以說是深厚的感情裡面，包括互相依賴、互相尊重。依賴很重要、沒有特別的要求。」

對於張忠謀自傳下冊將於11月29日上市，外界關心黃仁勳年底會不會來台參加張忠謀新書發表會，張淑芬首度證實平常跟黃仁勳有聯絡，但沒有特別提到此事，通電話就是互相問好，沒有特別的，他也沒有說他要來，最近也沒有見面，張淑芬研判，黃仁勳應該不會來參加新書發表會，並說「我們不會去麻煩人家。」

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