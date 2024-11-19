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AI機器狗來了！優必達、華碩以 AI 驅動機器狗和虛擬人

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
優必達在SC24聯合華碩推出AI驅動機器狗和虛擬人震撼亮相。優必達／提供
優必達在SC24聯合華碩推出AI驅動機器狗和虛擬人震撼亮相。優必達／提供

AI運用再升級！不僅限於AI虛擬人，還擴展至機器狗！全球雲端遊戲與AI解決方案的領導者優必達（Ubitus）日前在輝達（NVIDIA）AI Summit Japan展出後，近日再度於美國舉辦的SuperComputing24（SC24）中亮相，團隊此次攜手華碩電腦（2357）進行聯合展演，並持續展示最新的AI技術，以LLM結合機器狗與虛擬人，為零售業、醫療與娛樂等領域開創嶄新的應用場景。

打造 AI 機器狗：從家庭陪伴到專業輔助的多元可能性

機器狗以 NVIDIA Jetson Orin 邊緣運算設備為核心，其最大亮點在於優必達整合了 AI 技術 UbiGPT，它是一個專為在地市場量身打造的大型語言模型。該模型基於超過 300 億字的語料資源，包括新聞、小說、百科以及社群討論，經過訓練後，具備深度理解與精確回應的能力。此外，機器狗還結合了優必達的檢索增強生成（RAG）技術，使其回應更加智慧且符合上下文需求。AI技術的整合讓機器狗在接收到使用者指令後，能快速搜尋相關資料並生成精確回應，進一步提升互動性。

使用者無需繁複的程式編碼，只需透過簡單的語音指令即可與機器狗進行自然互動。例如，使用者可以下達「趴下」、「握手」或「跳舞」等指令，機器狗能迅速理解並執行。不僅限於指令識別，機器狗更具備物體辨識與語言溝通的能力，可以協助識別尋找特定物品。使用自然語言能讓AI機器狗更具備陪伴助手的功能，未來在專業領域更能發揮其偵測物體或接收指令運送等能力。

領先全球：綠色 AI 超算中心支撐創新應用

優必達的大型語言模型運行於友崴超算中心，擁有 45PFlops 的運算能力，極大提升模型的精確度與反應速度。該超算中心於 11 月榮登全球 Top 500 超算中心前25名榜單，並成為亞洲最大綠色能源 AI 運算中心，持續為語言模型技術創新提供強大支撐。

AI 虛擬人「優必醬」升級亮相：華碩展位導覽員與互動新亮點

除了機器狗，展會中還能見到 AI 虛擬人「優必醬」，此次化身為華碩展位導覽員，身穿華碩專屬服裝，為參展者介紹展場資訊。訪客不僅能與優必醬進行自然對話互動，還可掃描 QR Code 拍照合影，隨時帶走數位照片作為紀念，增添展位趣味。

AI 應用新里程碑：多領域創新助推產業未來

此次 AI 機器狗 與 AI 虛擬人優必醬的聯袂亮相，標誌著優必達在 AI 技術上的重大突破。不僅可應用於工業自動化、醫療照護和娛樂互動，未來更將持續拓展至零售、教育及多語言場景的應用。這些解決方案不僅為企業帶來高效運營與顧客服務，也為 AI 技術創造了新的商業價值和應用空間。

AI 華碩

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