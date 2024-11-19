簡訊發送量低成長 互動資通指個人化簡訊將成主流

國家通訊傳播委員會（NCC）最新統計資料，今年前兩季簡訊發送量共39.41億則，年增率僅微幅增加4.2%，成長趨緩主因為業者配合政府打詐，降低業績動能。互動資通董事長郭承翔表示，簡訊系統商全力配合政府打詐，只要疑似詐騙業者或者簡訊內容有疑問之處，均會被系統阻擋，發送量受影響而成長趨緩。

不過，NCC第2季行動通訊統計資訊顯示，全台2024年前兩季文字簡訊（SMS）發送量為39億則、多媒體訊息共4,113萬則，雖僅較去年同期的37億則和4,026萬成長個位數，但比起2019年同期文字簡訊發送量為20億則和多媒體訊息訊為1,414萬則比較，大幅成長95%和190%。

郭承翔指出，近幾年簡訊發送需求主要來自服務業行銷推展和金融業驗證等商業行為。隨著產業發展數位轉型，簡訊更逐步發展偏向支持個人化服務，包含一對一行銷訊息，以及互動回覆簡訊將成為主流。

郭承翔說明，未來趨向設計個人化簡訊，例如以API（應用程式開發介面），串接企業客戶關係管理系統，發送簡訊可帶出會員姓名，推送符合喜好的商品和優惠。近年公司的EVERY8D平台也推出「互動回覆簡訊」，突破簡訊的限制，不限字數及回應次數、形式也不限於文字，能傳送圖片、檔案、影片等。

近期因應NCC推出新的打詐政策，所有商業簡訊發送前，內容均須通過檢查，如帶有URL、短網址或電話號碼，經查與企業登錄資料不符或未登錄者，則不予發送。互動資通因應作業也已到位，協助將詐騙風險降至最低。郭承翔強調，互動資通積極配合政府要求，從舊帳號密碼加強管控，新帳號申請嚴格審查，並強化技術，簡訊發送系統增設多個關鍵字過濾機制，藉由AI辨識系統將可疑的訊息攔截，並嚴格人工審查帳號申請者背景，防堵詐騙集團利用人頭帳戶，迄今有效阻擋不少詐騙簡訊。