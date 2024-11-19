緯創最新 ESG 專刊出爐！「這6件」永續作為一次看

代工大廠緯創（3231）近年積極佈局AI人工智慧領域，並在合作夥伴協力下持續追求卓越、締造佳績，也為科技業打造了一個完美的永續典範，而團隊致力擴大永續影響力至價值鏈以逐步落實淨正效益（Net Positive）之長遠目標，並率先啟動森林永續發展專案，為邁向淨零永續的道路立下重要里程碑。此外，團隊還設立之科學基礎減碳目標（SBT）通過官方審核，承諾將在2050年實現價值鏈淨零（Net-zero value chain)並實現對自然正向（Nature Positive）的貢獻。

對此，緯創作為全球領先的高科技產品設計與製造服務提供者，也持續深化「企業韌性」，並推動讓更多利害關係人了解ESG的核心價值。緯創將企業營運策略與永續發展目標結合，更於今年榮獲「天下永續公民獎大型企業製造業第一」、「全球500大永續企業」、「亞太氣候領導者」，及EcoVadis永續評比金牌，顯見緯創在全球永續發展中的領先地位。團隊今日也發布最新的ESG成果，《經濟日報》也特地將其依序列出，快來看看吧！

1.簽訂森林經營碳匯專案

今年緯創特別選在世界地球日當天與永在林業正式宣布攜手開展位於屏東縣車城鄉、總面積達100公頃林地的森林經營碳匯專案。除宣布推動這項對台灣具劃時代意義的計畫，以此為開端，緯創並開展一系列響應世界地球日主題的系列活動，號召同仁一起以實際行動關懷自然環境。

森林經營碳匯專案為未來跨業合作案件開啟了新的可能性，有望引領更多企業和場域投入森林永續發展計劃。其次，透過專案的實施，將有助於提升林地的生態與經濟效益，促進生物多樣性保護和森林增匯，以自然解方（Nature-based Solution, NbS）因應氣候危機，為我們的下一代留下更美好的自然環境。

2.推動世界地球日主題系列活動

緯創呼應2024年世界地球日主題-減塑，從4/22開始緯創開展長達一整個年度的系列活動，一方面推出全新「WiEarth2024」logo於企業禮贈品與活動宣傳以強化識別，並規劃「無塑生活週」、「緯創淨灘行」、「減塑三寶線上活動」、「關渡濕地、富陽公園工作假期」、「緯創曬書節」、「小緯創人一齊趣」、「《緯你同行》ESG桌遊挑戰」、「緯創永續生活節」等活動，積極結合減塑活動、環境教育、永續知識、親子活動、地方創生等元素，致力於將減塑與永續理念融入同仁的日常生活，擴大緯創對社會的正向影響力。

3.獲得SBTi認證，確立科學基礎減碳目標

經由國際氣候變遷權威組織「科學基礎減碳目標倡議」（Science Based Targets initiative，SBTi）的嚴謹審核，緯創所訂定之減碳目標與路徑於今年獲得SBTi的認證。團隊透過實施低碳製程和智慧節能技術，並積極使用再生能源，更在供應商碳管理上展開深度合作和創新專案，全面開展減緩與調適計畫。這些努力皆展現緯創堅定的氣候承諾：達成2030年營運活動碳中和及2050年的淨零排放目標。

4.加入TNFD，規劃導入自然為本解方

緯創為達到在2050年實現對自然正向（Nature Positive）的貢獻，特地加入自然相關財務揭露（TNFD）接軌生物多樣性資訊揭露國際標準，並訂定自然與生物多樣性暨不毀林政策，持續關注生態環境、尊重生態平衡、維護瀕危物種，同時與當地居民、利害關係人合作執行自然生態守護相關計畫。例如：緯創與荒野保護協會共同認養「富陽自然生態公園」，攜手推動保育工作及建立維管機制。

5.獲「天下永續公民獎」大型企業製造業第一、「全球500大永續企業」

緯創在《天下雜誌》主辦的「2024 天下永續公民獎」中獲得「大型企業-製造業」第一名的佳績，不僅反映團隊在環境永續、企業承諾、社會參與、公司治理等評選四大面向均已臻業界領導者地位，更體現多年來我們推動企業永續轉型的成效，確實能夠創造財務報表以外的更大價值，為環境與社會帶來正向影響。面對多變且充滿挑戰的未來，緯創將持續深化「企業韌性」：逐步落實永續責任採購、綠色產品創新、循環再生經濟、低碳製造轉型、成就員工使命、幸福共融職場等六大永續策略，攜手各界夥伴為廣大社群貢獻「淨正效益」(Net Positive)。

逐步實踐「創新而永續」的道路上，緯創屢獲國內外獎項與表揚，日前獲頒國際間三項肯定，展現了在全球永續發展中的卓越成就。並首次榮獲《TIME時代雜誌》所頒發的首屆「2024年全球500大永續企業」獎項。團隊也從全球超過5,000家企業中脫穎而出，名列第344，為製造與工業產品產業中全台第一，並連續第二年榮獲《金融時報》頒發「2024年亞太氣候領導者」獎項。而在今年的EcoVadis永續評比中，緯創取得排名高於或等於98%所有參與評比的公司之優異成績，因此獲頒金牌。

6.推動ESG，研發桌遊亮相丹麥ECGBL國際教育遊戲式年會

緯創持續致力於推動ESG（環境、社會及公司治理）理念，於今年攜產學合作研發「ESG緯你同行」桌遊亮相於丹麥舉辦的國際遊戲式學習年會（ECGBL），參加了年會中的國際教育遊戲競賽，從中學生到教授都對這款桌遊給予高度評價，並獲得非數位教育遊戲第四名的肯定。