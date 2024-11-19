獨家／前進英業達桃科廠 直擊葉家父子打造的「最大伺服器製造基地」

走進代工大廠英業達（2356）桃園廠區，一眼便可看到高掛在大廳牆上的「創新（Innovation）、品質（Quality）、虛心（Open Mind）、力行（Execution）」等標語；事實上，這幾個字是內部人稱「葉會長」的葉國一親筆題詞，也是他帶領團隊橫跨50個年頭、貫徹到底的核心思想。而團隊自從1975年成立以來，便不斷的將經營觸角朝全球延伸，並接連在台灣（士林、桃園）、大陸、捷克、墨國、大馬、越南、泰國建立生產基地。

《經濟日報》獨家直擊位於桃園科技園區內的英業達桃科廠進行採訪；英業達身為三大台系ODM代工廠之一，在市場上有「伺服器主機板一哥」的美譽，不僅同時為「亞馬遜（AWS）、戴爾（Dell）」等大廠供應 AI伺服器的主機板，並憑藉強大的技術實力，搶下輝達（NVIDIA）AI伺服器液冷的專案大單，而桃科廠作為英業達旗下最大、也最主要的伺服器製造基地，目前握有的產能也已領先全球。

首家 5G 專頻專網執照智慧工廠

英業達近年積極布局智慧製造，而桃科廠則是首家取得5G專頻專網執照的智慧工廠，也是台廠最佳的數位轉型之典範；而廠區與桃園市、新北市鶯歌之邊界相鄰，總占地面積約為3.6萬坪，視野也相當遼闊，若撇除建置於大智路88號的桃科廠主建物大樓，其餘空間都被一望無際的綠色植被給填滿。整體而言，也讓經營團隊在兼顧ESG的同時，還能有效進行隔熱、降低建築物的冷暖負荷，節能減排且美化建築。

至於桃科廠主建物大樓，除去一樓挑高大廳之外，還有多間會議室以及多條生產線，建物本體採用白色調為主，在建物外頭則以紅色的字體寫著「英業達」凸顯出該品牌虛心學習、要求品質等特點，而桃科廠作為集團旗下最重要的伺服器產品線，目前當地員工人數已經激增至大約5,000人，而廠內先進製造設備和應用5G技術的智慧生產流程，主要是透過導入AI-AOI自動光學檢查、數位孿生、AR生產設備巡檢、人臉辨識系統、電子圍籬及產線戰情看板等應用打造而成。

高科技專業管理工廠 生產流程更穩定

英業達5G研發事業部新事業群處長簡嘉南則分享，團隊透過「異質網路整合」技術，將來自不同網路來源，包括Wi-Fi、5G等方面的資訊，全數整合成一套完整的資料系統，並以「一站式」戰情資料看板來呈現，在提高工廠生產效率的同時，也降低人力成本和減少不必要的停機時間。他坦言，目前廠內已搭載超過77部具有「人臉辨識功能」的相機，還能進行產品瑕疵檢測的應用，顯示出精確識別與提高生產效率的重要性。在CT（通訊科技）方面，5G小基站一體機整合CU、DU與RU，串接核心網路，實質提升生產效率及產品良率，也為工廠工安管理帶來極大的效益。

而眾人邁開步伐深入這座智慧工廠、搭乘電梯來到位於四樓的AI產線門口後，須在正式進入前，穿戴整套「靜電衣、帽、防塵鞋套」，而在穿戴完成後，仍須經過一道設有「人臉辨識系統、電子圍籬」的關卡，才能正式踏入生產區域。對此，簡嘉南說明，這個關卡除了能確實掌握入場人員的身分外，還能以辨識系統識別入場人員的著裝是否合規，若是身分、衣著未如規定，便會卡在門口無法進入。

隨著指引進入廠區後，映入眼簾的是一大片註記各種專業資訊的電視牆，簡嘉南指出，這片「產線戰情看板」可以即時將全球各廠區的零件、資源即時進行統計，透過將各種數據資料一次全部顯示在大螢幕上，也能讓管理人員確實了解各產線的最新動態，並進行調配，這也是產品製造的第一線，無論是遭遇任何情況，也都能透過這面戰情看板進行最適當的調度。

簡嘉南表示，這套一站式「MES 系統 (製造執行系統) 」作為打造智慧工廠時，最不可或缺的核心關鍵，系統一般都涵蓋無紙化生產程序控制、數位化品質檢驗、設備狀態監控與資料獲取、全程品質追溯與分析、數位化看板與分析以及智能物流配送等服務；集團在此基礎上增加設計工藝集成，還有作業計畫導入、以及排產等兩個部分，因此能讓生產流程更穩定。

領先 AI 熱潮 英業達桃園廠成「開山祖師爺」

英業達除了在桃園廠建置專用網路外，旗下5G產品也已從上海移至桃園廠生產。對此，內部透露，5G產線移轉的主因，是受到旗下來自美國的客戶所需才進行調整，事實上銷往美國的產品，若在上海生產將有關稅等外部問題，而改在台灣生產就可直接避免受到政治議題影響，目前已將全部的後段生產，從上海移至台灣桃園廠，原本在南京生產的5G相關模組，也已移到馬來西亞來生產。

事實上，隨著近兩年來AI（人工智慧）技術的問世、也在市場上掀起了一連串的滔天巨浪，大廠紛紛將目光聚焦到技術的應用及產品的開發上，也讓各種雲端運算新品如雨後春筍般問世。但就在大家開始尋找不同角度、想方設法試圖切入時，英業達卻早已提前進入布局。因此外界也將「英業達桃園廠」視為伺服器市場發展史中的「開山祖師爺」。

白手起家 收購美商才跨入伺服器產業

回顧過往，集團的大家長、會長葉國一在1975年正式創辦英業達之前，就曾在1972年接受三德集團高和順之子高達雄的邀請，白手起家創立「三愛電子」，不過就在公司成軍滿三周年之際，他卻毅然決然地選擇出走，並拿出多年攢下的積蓄從零開始，也才有了如今的英業達。而最初英業達是在台北市士林起家，如今主要負責伺服器事業的「英業達桃園廠」，則是於1998年經收購美商迪吉多（digital）大溪廠而獲。

美商迪吉多（digital DEC）為當時全世界第二大的電腦公司，團隊不僅能製作「迷你電腦（mini computer）」，後來就連x86 Based 伺服器也都有做。不過隨著迷你電腦市場的衰退，間接導致迪吉多全球營運陷入困境，而繼任的總裁帕瑪（Bob Palmer）最終於1997年決定將公司賣給（併入）康柏電腦。而康柏在接手迪吉多後，則又在1998年將旗下「大溪廠」轉賣給協力廠商英業達，自此英業達也才正式開始跨入伺服器產業。

手握輝達訂單 看好2025業績表現

對此，英業達作為AI伺服器代工鏈一員，不僅手握輝達最強B100 AI伺服器的水冷專案供應以及其主機板設計，連輝達最新的超級AI晶片GB200大單，也都取得不小的占比。而如今英業達已在去年完成交棒，掌旗大任已從會長葉國一手中，交予其次子、現任董事長葉力誠手中，而面對未來市場競爭壓力，集團也始終不敢有所懈怠。總經理蔡枝安也指出，前三季受到來自美洲、墨西哥等海外市場的強勁需求帶動，繳出「逐季增長」的態勢。