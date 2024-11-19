快訊

陳鑒做詐騙集團！余天揭「女婿驚人家世背景」 心疼孫子們無人照顧

嚇！大學生用聊天機器人Gemini做功課被回「Please die」 Google回應了

聽說台灣很落後！英國母女不信 來台大讚一事：每天都被驚豔

張忠謀新書發表好友黃仁勳會來？張淑芬：不會麻煩人家

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
輝達執行長黃仁勳 （路透）
輝達執行長黃仁勳 （路透）

台積電（2330）創辦人張忠謀自傳下冊預購熱銷，天下文化統計《張忠謀自傳》全集預購首日登上排行榜冠軍。業界外傳後續規畫新書發表會，引發外界關注張忠謀好友黃仁勳（NVIDIA輝達的共同創辦人暨執行長）是否也將因此再來台。對於該議題，台積電慈善基金會董事長張淑芬19日回應記者提問也分享她的看法。

張淑芬19日回應記者提問「若有新書發表會黃仁勳會來嗎」，她也分享她的看法。她說，「應該不會，不會去麻煩人家。」

台積電創辦人張忠謀自傳下冊將於11月29日上市，據取得自傳授權的天下文化出版社揭露部分內容指出，張忠謀2013年曾徵詢過輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳，是否有意接下台積電執行長。

張忠謀自2005年起規劃接班，2012年任命3位共同營運長劉德音、魏哲家和蔣尚義後，在2013年，他私底下曾有過不一樣的接班人選構思。

張忠謀在自傳下冊中提到，他曾徵詢過黃仁勳是否有意願接下台積電，成為下任執行長，由此可見張忠謀對黃仁勳個人領導能力的重視與肯定。

黃仁勳後來並未接任台積電執行長，持續領導輝達。不過，如今輝達與台積電一起在AI風潮中同行，各自在供應鏈上扮演關鍵角色，為台積電加分貢獻不少。

對於自傳網站目錄更新，張淑芬說，不太敢看書中內容，怕評論太多影響先生，不過網路上的部分目錄與自序她有看，提到黃仁勳那是好久很早以前的事情，不過有這件事。

張淑芬回應提問說，覺得先生文筆不錯，一字一句的親自寫，也看到他寫這本書到最後一章辛苦的過程，也花滿多時間。

有媒體詢問張忠謀自序提到「非常慶幸在一九八五年，我自美國來台灣，赴了『與命運的約會』，我也非常慶幸，這約會讓我創造了台積電……」等說法，張淑芬也非常認同，她說，「是的，他來台灣改變了我們的命運」。不過她也說，很確定張忠謀不會在自傳裡面提到兩人的事情。

台積電 張忠謀 黃仁勳

延伸閱讀

輝達黃仁勳挑戰沒人做過的事 專家引「超維邏輯思考」示警

別花錢「補習」缺點 學者舉例黃仁勳：應培養子女後天才能

獲頒法學名譽法學博士 蔡明忠感謝張忠謀和林百里情義相挺一坐2小時

太敏感？台積電美國亞利桑那州廠即將完工 張忠謀：應該沒有完工典禮

相關新聞

戴爾CEO推文反駁雜音 鴻海、廣達喊GB200出貨安啦

輝達（NVIDIA）財報公布前夕傳雜音。外媒爆料，輝達最新GB200 AI伺服器出現機架過熱問題，部分客戶擔心拖累出貨時...

獨家／前進英業達桃科廠 直擊葉家父子打造的「最大伺服器製造基地」

走進代工大廠英業達（2356）桃園廠區，一眼便可看到高掛在大廳牆上的「創新（Innovation）、品質（Quality...

張淑芬評張忠謀：他回來 改變「我們」的命運

台積電創辦人張忠謀預定本月29日發表自傳下冊，其夫人台積電慈善基金會董事長張芬今日舉行年終公益記者會受訪時，透露張忠謀的...

台積電66億美元補貼到手 為何川普上台後恐壓力更大？線索在他第1任總統作為

美國商務部周五（15日）發布聲明，確定將根據晶片法案，提供最高66億美元補貼給台積電亞歷桑那子公司（TSMC Arizona），以及最多50億美元貸款。

先進封裝產能供不應求 台積電傳持續購置群創舊廠

台積電傳將與群創擴大廠區合作，業界昨（18）日盛傳，台積電因先進封裝產能供不應求，將持續向群創購置舊廠，同時也將承租部分...

伺服器代工龍頭要在台美墨設新廠 輝達擴大結盟鴻海、緯穎

輝達（NVIDIA）最新GB200 AI伺服器傳有機架過熱問題，輝達雖未正面回應傳聞，但於19日凌晨宣布，其重要AI伺服...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。