張忠謀新書發表好友黃仁勳會來？張淑芬：不會麻煩人家

台積電（2330）創辦人張忠謀自傳下冊預購熱銷，天下文化統計《張忠謀自傳》全集預購首日登上排行榜冠軍。業界外傳後續規畫新書發表會，引發外界關注張忠謀好友黃仁勳（NVIDIA輝達的共同創辦人暨執行長）是否也將因此再來台。對於該議題，台積電慈善基金會董事長張淑芬19日回應記者提問也分享她的看法。

張淑芬19日回應記者提問「若有新書發表會黃仁勳會來嗎」，她也分享她的看法。她說，「應該不會，不會去麻煩人家。」

台積電創辦人張忠謀自傳下冊將於11月29日上市，據取得自傳授權的天下文化出版社揭露部分內容指出，張忠謀2013年曾徵詢過輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳，是否有意接下台積電執行長。

張忠謀自2005年起規劃接班，2012年任命3位共同營運長劉德音、魏哲家和蔣尚義後，在2013年，他私底下曾有過不一樣的接班人選構思。

張忠謀在自傳下冊中提到，他曾徵詢過黃仁勳是否有意願接下台積電，成為下任執行長，由此可見張忠謀對黃仁勳個人領導能力的重視與肯定。

黃仁勳後來並未接任台積電執行長，持續領導輝達。不過，如今輝達與台積電一起在AI風潮中同行，各自在供應鏈上扮演關鍵角色，為台積電加分貢獻不少。

對於自傳網站目錄更新，張淑芬說，不太敢看書中內容，怕評論太多影響先生，不過網路上的部分目錄與自序她有看，提到黃仁勳那是好久很早以前的事情，不過有這件事。

張淑芬回應提問說，覺得先生文筆不錯，一字一句的親自寫，也看到他寫這本書到最後一章辛苦的過程，也花滿多時間。

有媒體詢問張忠謀自序提到「非常慶幸在一九八五年，我自美國來台灣，赴了『與命運的約會』，我也非常慶幸，這約會讓我創造了台積電……」等說法，張淑芬也非常認同，她說，「是的，他來台灣改變了我們的命運」。不過她也說，很確定張忠謀不會在自傳裡面提到兩人的事情。