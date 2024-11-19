台積電來了！北漂南部人近四年少近一成

台積電設廠好給力，讓南部人不北漂了？根據台灣房屋集團統計內政部戶政司資料，對比台積電設廠議題發酵前，高雄市從2020年至2023年，自高雄遷往北北桃地區的北漂人口呈現逐年減少，近4年減少約8.2%，而同樣具台積電設廠紅利的台南市，北漂人口同樣逐年減少，減幅近一成，顯示從南二都漂向北方的北漂族，似乎有逐漸減少的趨勢。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄近年成功轉型科技城市，受惠台積電、亞灣區、橋科園區等重大產業建設支撐，磁吸周邊產業鏈及國內外大廠相繼進駐，大幅帶動產業經濟活力與就業機會，備受矚目的台積電廠房雖尚未完工，亦已開始招募職缺，皆為在地創造不少就業吸引力，不須再遠赴他鄉，而台南已受惠南科發展多年，提供穩定的產業發展紅利，北漂現象相對比高雄減少更為明顯。

李家妮指出，就業族北上發展，通常以雙北為主要首選地，然而近年房價、物價通膨雙漲，北部房價門檻提高、生活成本負擔更重，或因其他就業吸引力，都可能促使就業族選擇留鄉深耕或遷往其他低負擔城市，除了就業，婚姻亦是影響人口遷移的社會因素之一，近年不婚、晚婚族增加，因婚嫁需求遷移的動機下降，也是造成人口外移比例降低的因素之一。

綜觀2023年南二都外移人口，台南總遷出6.2萬人，近4年減少了一成、高雄總遷出10.7萬人，減幅8.7%，顯示人口外移比例有下降的趨勢，同時觀察去年台南與高雄，淨遷入人口也是近4年來首度由負轉正。

台灣房屋高雄農十六加盟店店東盧長成表示，南二都豐沛的產業發展前景，為南台灣注入經濟活水，外移人口減少，遷入人口增，顯示不僅留住了本地人才，更有吸引外來人口的潛力，區域人口流動模式改變，也為房市需求迎來新契機，尤其是鄰近產業園區、生活機能完善的住宅需求將更明顯，也同步帶旺這些紅利區房價表現。

以高雄來說，目前預售、成屋最高成交單價已見7字頭，高大特區等熱門重劃區房價更已翻3倍，然而隨房價水漲船高，在地購屋壓力也與日俱增。