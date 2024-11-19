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張忠謀自傳下冊預購熱銷 太太張淑芬這樣說

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

台積電（2330）創辦人張忠謀自傳下冊預購熱銷，天下文化統計《張忠謀自傳》全集預購首日登上排行榜冠軍，對於該自傳張忠謀太太、台積電慈善基金會董事長張淑芬19日回應記者提問也分享她的看法。

張淑芬回應提問說，覺得先生文筆不錯，一字一句的親自寫，也看到他寫這本書到最後一章辛苦的過程，也花滿多時間。

有媒體詢問張忠謀自序提到「非常慶幸在一九八五年，我自美國來台灣，赴了『與命運的約會』，我也非常慶幸，這約會讓我創造了台積電……」等說法，張淑芬也非常認同，她說，「是的，他來台灣改變了我們的命運」。不過她也說，很確定張忠謀不會在自傳裡面提到兩人的事情。

台積電 張忠謀 張淑芬

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