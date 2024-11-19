馬斯克入閣、新創大門開！AI應用加速 獲利帶勁

美國大選後川普效應持續發威，使「川普交易」成為市場主流，比特幣飆漲破93,000美元，短短一周漲幅達三成；大咖「川粉」特斯拉執行長馬斯克，可望成為川普新生代內閣人選，根據摩根士丹利11月報告指出，特斯拉股價延續勝選行情站上300元關卡，下半年漲幅超過70%，市場目標股價上看500美元。第一金（2892）全球AI機器人及自動產業基金經理人張銀成說明，未來10年AI仍是重要趨勢，加速應用投入擴大商機，AI技術應遍地開花、自駕、機器人等領域，獲利成長前景可期。

川普勝選後，隨即宣布任命馬斯克領導新成立的「政府效率部」（DOGE），為政府撙節開支、漸少繁瑣規範、聯邦官僚體系重整等，這些流程優化措施有機會為特斯拉及相關AI科技產業上帶來成長助力。第一金投信指出，川普贊成減少AI監管障礙，助AI新創公司發展機會，馬斯克的xAI有機會挑戰OpenAI、Google等先行者，開發大型語言模型，帶動AI科技技術更進一步發展。

隨著新政府的政策調整，美國聯準會的降息步調可能放緩，不過降息方向不變，寬鬆貨幣政策有助降低成本、企業獲利改善、帶動需求等，張銀成指出，包括精密機械工具機、手機應用相關AI晶片、應用測試等，企業營收與訂單狀況，都開始出現谷底向上的趨勢，訂單的上揚速度雖仍待時間觀察，不過，AI動能呈現正向發展。

張銀成樂觀AI發展趨勢，未來較重視的領域以AI能帶來降低成本、提升效率的領域，投資主軸鎖定資料處理及AI應用等，提供雲端資料處理解決方案的三朵雲亞馬遜的AWS、Google的GCP，及微軟的Azure等，業績持續加速成長或維持高速成長，這正歸功於AI快速發展的加持。

根據Bain & Company預估數據顯示，2027年全球AI市場規模將達7,800億至9,900億美元，較2023年1,850億美元，增長超過5倍，平均年複合成長率（CAGR）高達40％至55％。這波成長主要來自訓練及運作AI系統大型資料中心所帶動，同時受惠企業、政府採用AI、機器人等技術來提升效率。

全球對AI等創新科技的需求已呈現爆發式成長，聯準會降息挹注資金活水，第一金投信提醒投資人，AI、機器人自動化等科技產業仍將是川普執政年代的重要受惠標的，後市行情看俏，定期定額投資掌握AI產業相關投資機會。