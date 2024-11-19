張淑芬評張忠謀：他回來 改變「我們」的命運

台積電創辦人張忠謀預定本月29日發表自傳下冊，其夫人台積電慈善基金會董事長張芬今日舉行年終公益記者會受訪時，透露張忠謀的新書是要「說他來台灣是赴一場與命運的約會」，她也直言說：「那肯定是！他來到台灣，改變了我們（指他們倆）的命運！」

張淑芬並贊美張忠謀形容這本書的是「赴一場與命運的約會」說：「它的名詞寫得很好！」，覺得張的文筆不錯，能親自寫完一本書，真的很不容易。

張淑芬接著說：「他花蠻多時間，因為是這麼厚的一本書，一個字一個字是他自己寫出來的，我也看到他寫到最後那一張的那種辛苦。」

張淑芬認為，一個人能寫一本書是很了不起的事情，是一個成果，「那也是在你人生上一個技術」。