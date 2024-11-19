台積電慈善基金會公益記者會 張淑芬首分享海外成果

台積電慈善基金會19日舉辦公益記者會，期間董事長張淑芬分享一年來基金會成果，回應媒體關注台積電（2330）慈善基金會在熊本的合作，她也分享合作進展，也就是慈善基金會成功擴展公益到海外。她說，台積電到海外去，基金會也希望幫助同仁眷屬，讓派駐同仁和家屬得到完善醫療照顧，降低因語言產生的就醫不便，也將在海外將10年公益經驗前進熊本，台日健康長壽交流。

台積電慈善基金會提到，年度公益專案焦點讓「健康長壽計畫」日本落地。張淑芬說，今年台積電志工規模已達2萬多人，台積電主打快樂志工，有27個單位參與在全台量能提升，更將經驗分享到海外。

台積電慈善基金會張淑芬董事長說，「每一次幫助他人都是一次學習的機會，透過這些行動，我們不僅改變了他人，也豐富了自己的生命。」

台積電慈善基金會提到，近年與陽明交通大學合作，以張淑芬董事長的健康長壽理念，協助整建以及台積電志工導入，於去年10月14日在陽明交大博愛校區及光復校區正式開幕社區型銀髮健身俱樂部。同步與台北市立關渡醫院陳亮恭院長、護理系系主任童恒新教授，引進全球知名 SMARC 智能及合適老化肌力型運動器材，強化上下肢、核心肌群及心肺功能，以延緩老化及預防失能為目標。同時首創高精準化與 AI 評估功能之運動設備，透過智能器材網絡平台，給予個人評估及訓練處方。先在社區型銀髮健身俱樂部據點試辦並結合學生社區服務學習，培育運動指導員種子教師，志工輔導訓練，以及陪伴社區長輩進行服務，未來評估複製推廣到偏鄉以服務更多的獨居老人。

台積電慈善基金會提到，張淑芬董事長長期關注長者健康、延緩失能失智，與陽明交通大學校長林奇宏、關渡醫院長陳亮恭，7月17日、18日前往台積電熊本廠所在的菊陽町，與熊本大學及日本國立長壽醫療研究中心深度交流在台健康長壽計畫成功經驗；分享與陽明交通大學、關渡醫院合作「企業x醫院／大學x社區」的三角模式，發展出智慧醫療、台積電志工參與、活化高齡社區的三角模式，除了串連醫院照顧的在地社區，更讓台積員工在志工活動中，也獲得許多的價值與感動。

透過與熊本大學的醫學合作，在台積電熊本廠（JASM）超過400位從台灣派駐的同仁們，提供小兒醫療資源協助，讓派駐同仁和家屬得到完善醫療照顧，降低因語言產生的就醫不便，把「善的循環」輸出海外。