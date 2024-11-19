AI旋風再起 掀智能車風潮

隨著AI技術的迅猛發展，智能車產業正迎來新一波的成長浪潮。2024年第3季特斯拉財報顯示，全自動輔助駕駛因成本下滑而獲利能力優於預期。特斯拉執行長馬斯克進一步提到，全自動輔助駕駛在2024年第3季累積使用量突破20億英里，並計畫於2025年在加州和德州推出無監管全自動駕駛系統。為了因應自動輔助駕駛系統的訓練需求，特斯拉推出Dojo系統的AI運算架構，進一步提升大數據的運算能力，以模擬在複雜交通環境中的駕駛情境。

永豐台灣智能車供應鏈ETF（00901）基金經理人王茗冠指出，AI自動駕駛系統已成為各大車廠的必爭之地。例如，特斯拉在2024年10月發表無人計程車，預計未來將能夠完全自主運行；此外，Google母公司Alphabet旗下的無人駕駛公司Waymo計劃在2025年初與Uber合作，在亞特蘭大和德州奧斯丁推出無人駕駛計程車服務；甚至連日本的Toyota也投入AI自動駕駛軟體的研發。

王茗冠認為，電動車在經歷智能化升級後，將成為未來行車的主流趨勢，並同步帶動台灣智能車供應鏈的蓬勃發展，包括車用晶片（Chips）、車用控制台（Center console）、充電系統（Charger）、車聯網（Connectivity）組成的4C商機，將是投資人應高度關注的重要議題。永豐台灣智能車供應鏈ETF（00901）成分股涵蓋半導體、電腦及周邊設備、光電通信、電子零組件、綠能和電動車等關鍵族群，有望受惠於全球AI智能車風潮。

目前在台股ETF中，00901是少數具有配息機制的智能車主題ETF。在追逐AI自動駕駛發展商機的同時，台灣重要的智能車供應鏈不僅有股價成長潛力，也能兼顧投資人的現金流需求。今年11月26日即將迎來00901的除息日，投資人可把握11月25日最後買進日之前的進場機會。