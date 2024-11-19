輝達：鴻海將在美墨台設廠 助擴大測試生產AI晶片
在新一代人工智慧（AI）晶片Blackwell系列傳出配套伺服器過熱問題之際，輝達（NVIDIA）持續與供應商鴻海科技集團合作，鴻海將在美國、墨西哥和台灣設立新工廠，擴大Blackwell測試和生產。
輝達18日宣布，為滿足目前已全面投產的Blackwell需求，鴻海科技集團正在使用開發工業AI模擬應用程式的平台NVIDIA Omniverse，幫助美國、墨西哥和台灣設施比以往更快上線。
輝達發布新聞稿指出，鴻海正利用Omniverse和NVIDIA AI，建設實體的AI驅動機器人工廠，並在全球複製精密生產線，快速部署符合統一標準的高品質生產設施。鴻海墨西哥工廠將於明年初開始生產，台灣工廠將於12月開始生產。
美國科技新聞網站The Information 17日引述熟知內情的消息人士報導，當Blackwell繪圖處理器（GPU）連接設計可搭載多達72個晶片的機架伺服器時，出現過熱情況，輝達已數度要求供應商變更機櫃設計解決過熱問題。
輝達發言人致路透社聲明說：「輝達正與領先的雲端服務供應商合作，那是我們工程團隊和流程上不可或缺的一環。工程上的迭代是正常而且符合預期的。」
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