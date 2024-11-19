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鴻海攜手輝達 在台灣與墨西哥打造AI Factory

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海攜手輝達運用 NVIDIA Omniverse打造AI Factory 台灣與墨西哥廠房導入多項應用技術。鴻海／提供
鴻海攜手輝達運用 NVIDIA Omniverse打造AI Factory 台灣與墨西哥廠房導入多項應用技術。鴻海／提供

全球最大科技製造與服務商鴻海（2317）宣布與輝達（NVIDIA）公司攜手，打造下世代AI工廠（AI Factory），運用Omniverse平台，以數位孿生（Digital Twins）技術重塑製造業的未來。雙方不僅革新製造流程和供應鏈管理，更為全球先進設備部署和提升企業韌性開闢了新途徑。

去年的鴻海科技日（HHTD23），雙方首次對外展示此項前瞻性合作，鴻海運用NVIDIA Omniverse平台，創建台灣新竹廠房的3D數位孿生自動化產線。以Omniverse在新竹的成果為基礎，結合數位孿生技術，鴻海藉此進一步擴展海外據點。鴻海的墨西哥工廠建造過程中，即運用Omniverse平台技術，同時導入機器人技術的Isaac，結合AI驅動模擬的Modulus以及OpenUSD 數據標準等尖端技術。

數位孿生技術的核心優勢在於其快速複製以及規模化的能力，這已成為鴻海強化全球佈局的關鍵。通過這項技術，鴻海得以前所未有的速度和精確度，在全球各地複製和建立生產線，快速部署統一標準的高品質生產設施，大幅提升了企業在全球市場中的競爭力和適應性。

這種數位孿生的快速複製能力，不僅加速了鴻海的全球化佈局，更顯著增強了企業的韌性。在面對供應鏈中斷或突發市場需求時，鴻海能夠迅速模擬製造流程變化，調整生產策略，靈活配置各地區資源，確保自身及客戶的生產連續性和穩定性。這種高度適應能力和靈活性，使鴻海在複雜多變的全球經濟環境中，保持強大的競爭優勢。

AI 鴻海

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