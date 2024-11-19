快訊

她餐後一舉動被未來婆婆念「有婚姻恐懼症了」 網見真相驚：好噁

賴總統半年聲望創新低 游盈隆：首次執政困境已在眼前

岡田將生、高畑充希被爆假戲真作 「祕戀一年」將閃電結婚

無畏美國製造成本貴兩成 研華、艾訊壯大服務衝接單

經濟日報／ 記者王郁倫/台北即時報導
艾訊董事長楊裕德。艾訊提供
艾訊董事長楊裕德。艾訊提供

強化美國製造服務，工業電腦業研華（2395）、艾訊（3088）北美製造大擴張，因應川普當選後加劇的地緣政治效應，研華將從供貨電腦主機（BOX PC），跨入軟體整合整機組裝，並考慮設SMT產線，艾訊轉型設計服務業態，將建立北美板卡到組裝製造能力，儘管美製比台灣貴20%以上，但美國製造帶來的商機仍讓業者躍躍欲試。

「成本高就成本高！美國製造成本比台灣貴至少20%以上，是因為相關產業供應鏈不完整，但不只是艾訊面對這個問題，只要參加政府招標或競標都免不了相同問題，美國製造不會喪失競爭力，反而未來會因為某些標案需求，提高競爭力。」艾訊特助黃士青指出，會動態性視美國政策發布決定製造地。

艾訊近年轉型為設計服務製造業，效益大增，過去跟工業電腦同業一樣都是開發產品再行銷，現在艾訊會派研發工程師到歐美子公司駐點1～2個月，跟著業務拜訪通路及客戶，瞭解客戶需求後再設計產品，客戶黏著度高，也讓艾訊今年業績在同業今年都衰退下獨成長。

黃士青表示，2025年開始，業務跟製造都可能會因應地緣政治風險做調整，部分訂單將轉移到馬來西亞的合作夥伴工廠生產，以降低區域風險，12月會先試產給客戶過驗，同樣有美國客戶詢問可否美國製造？目前艾訊美國子公司有後段組裝，但仍不符合美國政府標案要求在地製造條件，故今年底前也會到美國尋訪一家代工板卡生產夥伴，以因應需要。

北美是艾訊最大市場，營收貢獻高達50%，黃士青表示會關注後續美國關稅政策，若預告將提高進口關稅，預料客戶會出現一波拉貨搶料潮，若客戶要求一定要在美製造，成本會反應在報價上，評估客戶可以接受。

北美是研華最大海外業務市場，隨研華南加州總部動工，2025年完工，南北加州都有組裝產能，除生產研華自家系統產品，研華透露，過去提供嵌入式電腦或電腦主機給美國客戶，客戶再交給第三方組裝，現在研華也爭取這類客戶把整合組裝業務整個交給研華，若該業務推展順利，將使營收快速放大。

這意味除系統組裝外，也將軟體及其他機構件、周邊裝配都在研華廠內完成，研華透露現在已有少數個案計畫在北美做整機系統交貨，提供在地服務。目前研華的最大組裝產能仍在中國大陸，一個月達1.2萬台，台灣則跟北美、歐洲都是4000台左右。

研華表示，過去幾年幾家大型客戶都要求在地製造，北加已有組裝及機構產能外，現在南加州興建總部開始提供組裝服務，隨客戶要求Made in USA，且接單能見度已到2026年，研華鬆口將考慮設立SMT主機板（打板業務），不過時間表尚未拍板。目前研華全球共有23條SMT產線，集中亞洲。

「北美已是研華近年最大市場」研華主管表示，由於平均貢獻年營收超過3成，且勢頭將持續2026年。在東南亞，研華也在馬來西亞檳城有合作製造中心，使製造從中國大陸、台灣、日本再度向外輻射。

艾訊跟研華同樣看上馬來西亞，馬來西亞今年異軍突起，成科技大廠投資新熱區，已吸引研華、艾訊、技嘉（2376）、緯穎（6669）、勤誠（8210）等業者表態投資。業者表示，馬來西亞加工費比台灣便宜，人工跟電力都低於台灣，但台灣運料過去有運輸及管理費用，故算一算其實製造成本跟台灣差不多。

全球工業物聯網領導廠商研華，林口SMT產能8條線，僅次於中國大陸。圖／研華提供
全球工業物聯網領導廠商研華，林口SMT產能8條線，僅次於中國大陸。圖／研華提供

研華 美國 馬來西亞

延伸閱讀

川普重返白宮…南韓喊雙邊關係再升級 坎伯強調美日韓同盟

「台灣漫遊錄」入圍美國家圖書獎 紐時書評也按讚

上任即宣布國家緊急狀態！川普：將派美軍驅逐千萬無證移民

大選後慶祝行情降溫 美股與全球股市同步回落

相關新聞

戴爾CEO推文反駁雜音 鴻海、廣達喊GB200出貨安啦

輝達（NVIDIA）財報公布前夕傳雜音。外媒爆料，輝達最新GB200 AI伺服器出現機架過熱問題，部分客戶擔心拖累出貨時...

台積電66億美元補貼到手 為何川普上台後恐壓力更大？線索在他第1任總統作為

美國商務部周五（15日）發布聲明，確定將根據晶片法案，提供最高66億美元補貼給台積電亞歷桑那子公司（TSMC Arizona），以及最多50億美元貸款。

先進封裝產能供不應求 台積電傳持續購置群創舊廠

台積電傳將與群創擴大廠區合作，業界昨（18）日盛傳，台積電因先進封裝產能供不應求，將持續向群創購置舊廠，同時也將承租部分...

伺服器代工龍頭要在台美墨設新廠 輝達擴大結盟鴻海、緯穎

輝達（NVIDIA）最新GB200 AI伺服器傳有機架過熱問題，輝達雖未正面回應傳聞，但於19日凌晨宣布，其重要AI伺服...

川普力挺自駕車 特斯拉將成大贏家 同步帶旺廣達、緯創等

美國總統當選人川普傳計畫將全自動駕駛列為美國運輸部優先施政重點，制定聯邦法規架構，等同為自駕車「開大門」，進一步推動未來...

鴻海旗下鴻佰科技 於SC24大會展現AI超級運算實力

全球雲端基礎設施解決方案領導者鴻海（2317）旗下鴻佰科技（Ingrasys）近日出席11/17-11/22日在美國喬治...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。