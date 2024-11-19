無畏美國製造成本貴兩成 研華、艾訊壯大服務衝接單

強化美國製造服務，工業電腦業研華（2395）、艾訊（3088）北美製造大擴張，因應川普當選後加劇的地緣政治效應，研華將從供貨電腦主機（BOX PC），跨入軟體整合整機組裝，並考慮設SMT產線，艾訊轉型設計服務業態，將建立北美板卡到組裝製造能力，儘管美製比台灣貴20%以上，但美國製造帶來的商機仍讓業者躍躍欲試。

「成本高就成本高！美國製造成本比台灣貴至少20%以上，是因為相關產業供應鏈不完整，但不只是艾訊面對這個問題，只要參加政府招標或競標都免不了相同問題，美國製造不會喪失競爭力，反而未來會因為某些標案需求，提高競爭力。」艾訊特助黃士青指出，會動態性視美國政策發布決定製造地。

艾訊近年轉型為設計服務製造業，效益大增，過去跟工業電腦同業一樣都是開發產品再行銷，現在艾訊會派研發工程師到歐美子公司駐點1～2個月，跟著業務拜訪通路及客戶，瞭解客戶需求後再設計產品，客戶黏著度高，也讓艾訊今年業績在同業今年都衰退下獨成長。

黃士青表示，2025年開始，業務跟製造都可能會因應地緣政治風險做調整，部分訂單將轉移到馬來西亞的合作夥伴工廠生產，以降低區域風險，12月會先試產給客戶過驗，同樣有美國客戶詢問可否美國製造？目前艾訊美國子公司有後段組裝，但仍不符合美國政府標案要求在地製造條件，故今年底前也會到美國尋訪一家代工板卡生產夥伴，以因應需要。

北美是艾訊最大市場，營收貢獻高達50%，黃士青表示會關注後續美國關稅政策，若預告將提高進口關稅，預料客戶會出現一波拉貨搶料潮，若客戶要求一定要在美製造，成本會反應在報價上，評估客戶可以接受。

北美是研華最大海外業務市場，隨研華南加州總部動工，2025年完工，南北加州都有組裝產能，除生產研華自家系統產品，研華透露，過去提供嵌入式電腦或電腦主機給美國客戶，客戶再交給第三方組裝，現在研華也爭取這類客戶把整合組裝業務整個交給研華，若該業務推展順利，將使營收快速放大。

這意味除系統組裝外，也將軟體及其他機構件、周邊裝配都在研華廠內完成，研華透露現在已有少數個案計畫在北美做整機系統交貨，提供在地服務。目前研華的最大組裝產能仍在中國大陸，一個月達1.2萬台，台灣則跟北美、歐洲都是4000台左右。

研華表示，過去幾年幾家大型客戶都要求在地製造，北加已有組裝及機構產能外，現在南加州興建總部開始提供組裝服務，隨客戶要求Made in USA，且接單能見度已到2026年，研華鬆口將考慮設立SMT主機板（打板業務），不過時間表尚未拍板。目前研華全球共有23條SMT產線，集中亞洲。

「北美已是研華近年最大市場」研華主管表示，由於平均貢獻年營收超過3成，且勢頭將持續2026年。在東南亞，研華也在馬來西亞檳城有合作製造中心，使製造從中國大陸、台灣、日本再度向外輻射。