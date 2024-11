準國安顧問沃茲：台灣具晶片優勢 地位關鍵

美國總統當選人川普提名的白宮國家安全顧問沃茲(Mike Waltz),近期在公開演講中指出,台灣在先進晶片與世界貿易地位所處形勢極為關鍵。沃茲說:「台灣的影響不光是掌握全球八成先進製程晶片,地理位置上,台灣位於日韓與東南亞海運要地,控制全球一半GDP,相關形勢極端重大。」

根據中央社報導,沃茲10月在獲任命前,於雷根基金會發表公開演講,提到當前美中情況時他指出,中國國家主席習近平公開討論美國已經走下坡,要取代美國成為全球領袖,並認為西方價值也走下坡,卻想要用極權科技監控取代,掌控的第一步是西藏,下一步是香港,再來是台灣。

沃茲在六年眾議員期間,因長期擔任國防首長幕僚,在軍事與情報等委員會對台灣事務極為熟悉,高度關切對台軍售延遲交付與台灣自衛能力評估。

沃茲也是美國國會首位具陸軍特種部隊資格的議員,於五角大廈擔任重要幕僚,極度熟悉美國當前國力與軍力狀況,近期出版新書「艱難事實:像綠扁帽部隊思考與領導」(暫譯,Hard Truths: Think and Lead Like a Green Beret),認為中國是當今美國最大的威脅。