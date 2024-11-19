準國安顧問沃茲：台灣具晶片優勢 地位關鍵

美國總統當選人川普提名的白宮國家安全顧問沃茲（Mike Waltz），近期在公開演講中指出，台灣在先進晶片與世界貿易地位所處形勢極為關鍵。沃茲說：「台灣的影響不光是掌握全球八成先進製程晶片，地理位置上，台灣位於日韓與東南亞海運要地，控制全球一半GDP，相關形勢極端重大。」

根據中央社報導，沃茲10月在獲任命前，於雷根基金會發表公開演講，提到當前美中情況時他指出，中國國家主席習近平公開討論美國已經走下坡，要取代美國成為全球領袖，並認為西方價值也走下坡，卻想要用極權科技監控取代，掌控的第一步是西藏，下一步是香港，再來是台灣。

沃茲在六年眾議員期間，因長期擔任國防首長幕僚，在軍事與情報等委員會對台灣事務極為熟悉，高度關切對台軍售延遲交付與台灣自衛能力評估。

沃茲也是美國國會首位具陸軍特種部隊資格的議員，於五角大廈擔任重要幕僚，極度熟悉美國當前國力與軍力狀況，近期出版新書「艱難事實：像綠扁帽部隊思考與領導」（暫譯，Hard Truths: Think and Lead Like a Green Beret），認為中國是當今美國最大的威脅。