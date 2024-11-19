準國安顧問沃茲：台灣具晶片優勢 地位關鍵

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美國總統當選人川普提名的白宮國家安全顧問沃茲（Mike Waltz）。美聯社
美國總統當選人川普提名的白宮國家安全顧問沃茲（Mike Waltz）。美聯社

美國總統當選人川普提名的白宮國家安全顧問沃茲（Mike Waltz），近期在公開演講中指出，台灣在先進晶片與世界貿易地位所處形勢極為關鍵。沃茲說：「台灣的影響不光是掌握全球八成先進製程晶片，地理位置上，台灣位於日韓與東南亞海運要地，控制全球一半GDP，相關形勢極端重大。」

根據中央社報導，沃茲10月在獲任命前，於雷根基金會發表公開演講，提到當前美中情況時他指出，中國國家主席習近平公開討論美國已經走下坡，要取代美國成為全球領袖，並認為西方價值也走下坡，卻想要用極權科技監控取代，掌控的第一步是西藏，下一步是香港，再來是台灣。

沃茲在六年眾議員期間，因長期擔任國防首長幕僚，在軍事與情報等委員會對台灣事務極為熟悉，高度關切對台軍售延遲交付與台灣自衛能力評估。

沃茲也是美國國會首位具陸軍特種部隊資格的議員，於五角大廈擔任重要幕僚，極度熟悉美國當前國力與軍力狀況，近期出版新書「艱難事實：像綠扁帽部隊思考與領導」（暫譯，Hard Truths: Think and Lead Like a Green Beret），認為中國是當今美國最大的威脅。

晶片 美國

延伸閱讀

大摩：台積電獲美國66億美元補助 不會稀釋毛利率

前瞻半導體／異質整合封裝光罩共乘服務

台積電66億美元補貼到手 為何川普上台後恐壓力更大？線索在他第1任總統作為

拜習外交利馬APEC謝幕！習近平籲美就大國關係做出「做明智選擇」

相關新聞

戴爾CEO推文反駁雜音 鴻海、廣達喊GB200出貨安啦

輝達（NVIDIA）財報公布前夕傳雜音。外媒爆料，輝達最新GB200 AI伺服器出現機架過熱問題，部分客戶擔心拖累出貨時...

產業戰略論壇27日登場 鴻海董座劉揚偉：AGI影響百工百業

鴻海董事長劉揚偉指出，通用人工智慧（AGI）將影響百工百業，在AGI浪潮的衝擊之下，台灣擁有先進半導體等優勢，也面臨環保...

先進封裝產能供不應求 台積電傳持續購置群創舊廠

台積電傳將與群創擴大廠區合作，業界昨（18）日盛傳，台積電因先進封裝產能供不應求，將持續向群創購置舊廠，同時也將承租部分...

準國安顧問沃茲：台灣具晶片優勢 地位關鍵

美國總統當選人川普提名的白宮國家安全顧問沃茲（Mike Waltz），近期在公開演講中指出，台灣在先進晶片與世界貿易地位...

川普力挺自駕車 特斯拉將成大贏家 同步帶旺廣達、緯創等

美國總統當選人川普傳計畫將全自動駕駛列為美國運輸部優先施政重點，制定聯邦法規架構，等同為自駕車「開大門」，進一步推動未來...

川普力挺自駕車 亞光、同欣電、凌陽跟著衝

川普二度入主白宮後，有意將全自動駕駛列為美國運輸部優先施政重點，制定聯邦法規架構，等於為自駕車「開大門」，特斯拉全自駕車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。