產業戰略論壇27日登場 鴻海董座劉揚偉：AGI影響百工百業

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻海董事長劉揚偉。鴻海／提供
鴻海董事長劉揚偉。鴻海／提供

鴻海（2317）董事長劉揚偉指出，通用人工智慧（AGI）將影響百工百業，在AGI浪潮的衝擊之下，台灣擁有先進半導體等優勢，也面臨環保與能源等挑戰，面對此一際遇，台灣要抓對方向，還要能跟得上浪潮，才能搭上AI快速成長的列車。

經濟日報將於11月27日舉辦「2024產業戰略高峰論壇-AI催動產業低碳化與智慧化」，探討在AI時代，如何協助產業達成低碳化與智慧化轉型。劉揚偉將出席論壇，並以「鴻海的創新與轉型」為題發表演講。本論壇由經濟部、中國信託銀行、中華汽車、台灣電力公司、元大投信協辦。

劉揚偉強調，AGI對產業的影響巨大，包括製造業、金融業、零售及電商、醫療保健業等，都將受到影響。例如製造業只要能增加效率，就可以成為經濟成長的推手，只要增加生產力，GDP就會成長，這是非常重要的影響。

AGI的影響下，他說，重複性工作會消失，新技術與新的管理職位會出現，例如計算機出來時，打算盤的人被取代了，算帳變快了、生產力增加了、交易變多了，這些都增進經濟成長，AGI也帶來類似的效果，而且AGI的影響比計算機取代算盤大非常多，影響非常大，生產力的增加也是更大。

他強調，AGI對製造業會有改變，是正面的改變，其他產業也都會受到影響。換句話說，百工百業都將受到影響，就像個人電腦（PC）與手機出現後，也影響百工百業，這些工具的出現讓百工百業更有生產力，AGI出來之後，會有更大的幫助。

以鴻海為例，把AI導入工廠，變成智慧製造工廠，可提升效率，節能減碳。根據世界經濟論壇（WEF）公布最新一批燈塔工廠名單，鴻海旗下工業富聯再添兩座世界級燈塔工廠，其中位於越南北江省的廠區以大量運用AI技術，提高生產效率，獲選成為越南國家首座燈塔工廠；而深圳觀瀾廠則以永續發展表現，拿下鴻海旗下第一座可持續燈塔工廠的稱號，推升鴻海科技集團燈塔工廠總數達到八座。

WEF給予觀瀾廠極高的評價：「觀瀾廠採用人工智慧、物聯網和其他4IR技術來優化材料回收、追蹤即時碳足跡，並創新流程以實現永續發展，使範圍三排放量減少了42%，範圍一和範圍二排放量減少24%，且將可回收材料的含量增加到55%-75%。」

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圖／經濟日報提供
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