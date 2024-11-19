台積電（2330）傳將與群創擴大廠區合作，業界昨（18）日盛傳，台積電因先進封裝產能供不應求，將持續向群創購置舊廠，同時也將承租部分廠區用於營運生產需求，衝刺先進封裝產能高速成長目標。

台積電、群創都未證實消關傳聞。群創股價昨天不畏台股下跌196點，逆勢收紅，終場漲0.1元、收15.4元。台積電昨天股價收1,025元、下跌10元。

台積電今年8月以171.4億元買下群創南科四廠，命名為先進封測八廠（AP8），預計2025年第2季就可裝機，為CoWoS先進封裝新產能投產做準備。群創董事長洪進揚先前在法說會上表示，出售南科四廠，除了售廠價格外，也考慮售後能為雙方帶來何種新商機。

台積電傳將再與群創擴大廠區合作 圖／經濟日報提供

台積電購入群創南科四廠拍板後，市場10月即傳出台積電有意再購入群創舊廠，不過台積不評論市場傳聞。

由於客戶需求強勁，台積電先進封裝的擴產方向相當明確，台積電董事長魏哲家曾在法說會上預告，CoWoS當前產能嚴重供不應求，台積電自身努力擴產，並攜手封測夥伴希望2025年至2026年達到供需平衡。

面對先進裝產能遠遠不足，市場盛傳台積有意再買群創南科七廠。近日再傳出，群創南科五廠將在明年第2季清空交給台積電，至於群創竹南廠也將出租給台積電使用。對此，群創發言系統昨日重申，不評論市場臆測。

半導體設備業者透露，台積電積極擴充先進封裝產能是為了滿足大客戶蘋果布局邊緣AI需求，因此相中群創比鄰南科四廠的七廠。兩大廠區共計50公頃。據指出，台積電已買下的群創南科四廠5.5代廠區共12公頃，群創南科七廠為7.5世代廠，廠區近38公頃，若台積電能買下，可大幅擴充先進封裝產能。供應鏈分析，台積電買面板廠房改建，要比自行興建至少省下一年時間。

據了解，群創經營層對出售七廠一直無法達成共識，但不反對出售較低世代的面板廠。然而買家並不中意群創其它較小的廠區，認為不敷使用需求。