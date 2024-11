戴爾CEO推文反駁雜音 鴻海、廣達喊GB200出貨安啦

輝達(NVIDIA)財報公布前夕傳雜音。外媒爆料,輝達最新GB200 AI伺服器出現機架過熱問題,部分客戶擔心拖累出貨時程,惟GB200兩大代工廠鴻海(2317)、廣達(2382)同聲高喊「GB200機櫃出貨時程不變」;AI伺服器二哥戴爾執行長戴爾更在社交媒體X上秀出第一台GB200伺服器已出貨照片,棒打空頭。

相關消息昨天成為市場熱議話題,惟國內受訪供應鏈均指出:「沒聽說GB200有過熱的狀況」。不具名的機殼業者直言,從沒聽說機架有散熱問題,機架本身並不是熱源,會發熱的應該是晶片,機架主要作用是用來強固伺服器本身及水冷散熱系統。

輝達GB200再爆雜音 供應鏈概況 圖/經濟日報提供

即便台灣供應鏈紛紛跳出來強調沒聽說GB200過熱,市場仍神經緊繃,AI族群昨天股價走勢疲弱,緯穎大跌逾4%,緯創也跌逾3%,鴻海、廣達均下挫超過2%。輝達18日早盤股價則下跌1.6%,該公司預計美股20日盤後公布上季財報與展望,屆時可望進一步釐清過熱相關傳聞。

科技刊物Information報導,消息人士透露,當Blackwell圖形處理單元被連接到設計上最多可容納72塊晶片的伺服器機架(即GB200高階版NVL72機櫃)時,會產生過熱的問題。根據輝達員工、客戶和供應商說法,近幾個月輝達已多次要求供應商更改機架設計,以解決過熱問題。

該報導並指出,輝達應仍能如期於明年上半年前交貨給客戶,該公司至今也尚未通知客戶會延後交貨。

路透報導,輝達發言人在聲明中表示,「輝達正與領先雲端服務供應商合作,這是我們工程團隊和流程不可或缺的一部分。工程迭代是正常且符合預期的。」

鴻海及廣達為輝達GB200主要代工廠,也是首批出貨伺服器機櫃的供應鏈,對於GB200過熱傳聞,鴻海內部出貨時程一切正常,並未有出貨延宕狀況。鴻海董事長劉揚偉認為,GB200系列就如同輝達執行長黃仁勳所說,需求「非常瘋狂」,鴻海預計本季小量出貨,明年首季放量。

廣達表示,GB200系列伺服器出貨進度如日前法說會預期,年底前小量出貨,並於明年第1季放量,相關進度並未改變。

The 1st in the world @nvidia GB200 NVL72 server racks are now shipping. We are thrilled to deliver our liquid-cooled PowerEdge XE9712 to @CoreWeave. The AI rocket just got a massive boost! 🤖🚀🤝 pic.twitter.com/2QzlxbQE5f