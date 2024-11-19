戴爾CEO推文反駁雜音 鴻海、廣達喊GB200出貨安啦

輝達（NVIDIA）財報公布前夕傳雜音。外媒爆料，輝達最新GB200 AI伺服器出現機架過熱問題，部分客戶擔心拖累出貨時程，惟GB200兩大代工廠鴻海（2317）、廣達（2382）同聲高喊「GB200機櫃出貨時程不變」；AI伺服器二哥戴爾執行長戴爾更在社交媒體X上秀出第一台GB200伺服器已出貨照片，棒打空頭。

相關消息昨天成為市場熱議話題，惟國內受訪供應鏈均指出：「沒聽說GB200有過熱的狀況」。不具名的機殼業者直言，從沒聽說機架有散熱問題，機架本身並不是熱源，會發熱的應該是晶片，機架主要作用是用來強固伺服器本身及水冷散熱系統。

輝達GB200再爆雜音 供應鏈概況 圖／經濟日報提供

即便台灣供應鏈紛紛跳出來強調沒聽說GB200過熱，市場仍神經緊繃，AI族群昨天股價走勢疲弱，緯穎大跌逾4%，緯創也跌逾3%，鴻海、廣達均下挫超過2%。輝達18日早盤股價則下跌1.6%，該公司預計美股20日盤後公布上季財報與展望，屆時可望進一步釐清過熱相關傳聞。

科技刊物Information報導，消息人士透露，當Blackwell圖形處理單元被連接到設計上最多可容納72塊晶片的伺服器機架（即GB200高階版NVL72機櫃）時，會產生過熱的問題。根據輝達員工、客戶和供應商說法，近幾個月輝達已多次要求供應商更改機架設計，以解決過熱問題。

該報導並指出，輝達應仍能如期於明年上半年前交貨給客戶，該公司至今也尚未通知客戶會延後交貨。

路透報導，輝達發言人在聲明中表示，「輝達正與領先雲端服務供應商合作，這是我們工程團隊和流程不可或缺的一部分。工程迭代是正常且符合預期的。」

鴻海及廣達為輝達GB200主要代工廠，也是首批出貨伺服器機櫃的供應鏈，對於GB200過熱傳聞，鴻海內部出貨時程一切正常，並未有出貨延宕狀況。鴻海董事長劉揚偉認為，GB200系列就如同輝達執行長黃仁勳所說，需求「非常瘋狂」，鴻海預計本季小量出貨，明年首季放量。

廣達表示，GB200系列伺服器出貨進度如日前法說會預期，年底前小量出貨，並於明年第1季放量，相關進度並未改變。

The 1st in the world @nvidia GB200 NVL72 server racks are now shipping. We are thrilled to deliver our liquid-cooled PowerEdge XE9712 to @CoreWeave. The AI rocket just got a massive boost! 🤖🚀🤝 pic.twitter.com/2QzlxbQE5f — Michael Dell (@MichaelDell) November 18, 2024

戴爾（Michael Dell）18日在社交媒體X上的貼文中，曬出最新伺服器照片，並表示「全球第一台輝達GB200 NVL72伺服器現已正式出貨」，間接駁斥GB200因過熱而導致出貨再次延宕的消息。（編譯季晶晶、記者陳昱翔 、吳凱中、林薏茹）