AI伺服器散熱議題 再度浮上檯面

輝達（NVIDIA）最新GB200伺服器邁入出貨之際，外媒爆料出現機架過熱問題，讓AI伺服器散熱議題再次浮上檯面。業界分析，姑且不論GB200過熱問題是否為真，散熱零組件成為AI時代要角已是事實，更是AI資料中心能否正常運作的關鍵，台灣散熱雙雄雙鴻（3324）、奇鋐（3017）已在AI散熱市場取得一席之地。

由於GB200 NVL36伺服器機櫃平均售價約180萬美元，而NVL72的造價大約300萬美元，因此一旦發生漏水情事，整台要價不菲的伺服器機櫃很可能因此報銷，因此散熱至關重要。

若從零組件本身提升程度來看，除了主晶片GB200外，水冷零組件是價格上漲最大的品項；換言之，水冷商機的擴張速度僅次於AI晶片，也是台廠較有機會切入的市場。