川普力挺自駕車 亞光、同欣電、凌陽跟著衝

川普二度入主白宮後，有意將全自動駕駛列為美國運輸部優先施政重點，制定聯邦法規架構，等於為自駕車「開大門」，特斯拉全自駕車後市看俏，亞光（3019）、同欣電（6271）、凌陽（2401）等特斯拉自駕車關鍵零組件供應商出貨同步喊衝。

法人分析，自駕車除了需要高算力支持之外，代表車輛「眼睛」的鏡頭更是扮演關鍵角色，為了能達到比「眼觀四面」更精進、達到無死角偵測以防止交通事故發生，光學與影像感測元件用量將大增。

台廠中，亞光、同欣電、凌陽等分別供應特斯拉鏡頭、COMS感測元件（CIS）封測、先進駕駛輔助系統（ADAS），在無人車如同「眼睛」，都將扮演要角。

法人看好，大立光及亞光均為特斯拉供應鏈之一，後續需求看增，受惠大。亞光董事長賴以仁看好下半年車載鏡頭成長動能，他表示，車載鏡頭去年營收占比約9.6%，預估下半年單月都可維持百萬顆水準，今年車載營收占比有望拉高至13%至14%，呈現高速增長態勢。

同欣電與凌陽同樣也受惠市場趨勢。同欣電認為，車用成長主要來自電動車，觀察每台車影像感測器數量仍大於傳統車，車用庫存調整已到健康，觀察下半年看來可回到小幅度成長。

凌陽布局車用市場多年，多數產品亦通過車規認證，在今年公司新一代系統單晶片，搭上汽車電子智慧化與自動化趨勢，可結合IVI（車用資訊娛樂系統） 與AVM（環景影像系統），將儀表板、主控台與ADAS整合，客戶接受意願高。