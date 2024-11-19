伺服器代工龍頭要在台美墨設新廠 輝達擴大結盟鴻海、緯穎
輝達（NVIDIA）最新GB200 AI伺服器傳有機架過熱問題，輝達雖未正面回應傳聞，但於19日凌晨宣布，其重要AI伺服器合作夥伴鴻海集團將在美國、墨西哥與台灣設立新工廠，擴大輝達Blackwell晶片測試和生產；輝達並推出最新H200 NVL PCIe GPU，緯創（3231）、緯穎（6669）等台廠都是合作夥伴，攜手衝刺新品商機。
業界解讀，在GB200又爆出利空消息之際，輝達仍與鴻海持續合作，鴻海還要擴大台、美、墨等地產能，凸顯輝達對GB200後市充滿信心，而輝達新品一波波，也為協力廠注入業績新動能。
輝達指出，為滿足目前已全面投產的 Blackwell需求，鴻海集團正使用NVIDIA Omniverse這個用於開發工業AI模擬應用程式的平台，幫助美國、墨西哥和台灣的設施比以往更快上線。
鴻海集團旗下富士康使用NVIDIA Omniverse虛擬整合其設施和設備安排、以NVIDIA Isaac Sim進行自主機器人測試和模擬，以及利用NVIDIA Metropolis進行視覺AI。
輝達強調，鴻海正利用 Omniverse和NVIDIA AI建設實體的AI驅動機器人工廠。Omniverse 使工業開發人員能在實體世界執行成本高昂的改變前，透過數位孿生中的測試和最佳化，以最大限度提高效率。
鴻海預計，墨西哥工廠每年將能顯著節省成本，並減少超過30%的年度耗電量。
輝達表示，鴻海計劃運用NVIDIA Omniverse 和AI，在全球複製其精密生產線。這將使其能快速部署符合統一標準的生產設施，墨西哥工廠將於明年初開始生產，台灣工廠將於12月開始生產。
輝達並在美國亞特蘭大登場的超級運算大會（SC 2024）期間宣布，推出最新H200 NVL PCIe GPU，這是Hopper系列的最新產品，包括緯創、緯穎等台廠都是合作夥伴，攜手衝刺新品商機。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言