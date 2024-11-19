伺服器代工龍頭要在台美墨設新廠 輝達擴大結盟鴻海、緯穎

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
輝達執行長黃仁勳。（路透）
輝達執行長黃仁勳。（路透）

輝達NVIDIA）最新GB200 AI伺服器傳有機架過熱問題，輝達雖未正面回應傳聞，但於19日凌晨宣布，其重要AI伺服器合作夥伴鴻海集團將在美國、墨西哥與台灣設立新工廠，擴大輝達Blackwell晶片測試和生產；輝達並推出最新H200 NVL PCIe GPU，緯創（3231）、緯穎（6669）等台廠都是合作夥伴，攜手衝刺新品商機。

業界解讀，在GB200又爆出利空消息之際，輝達仍與鴻海持續合作，鴻海還要擴大台、美、墨等地產能，凸顯輝達對GB200後市充滿信心，而輝達新品一波波，也為協力廠注入業績新動能。

輝達指出，為滿足目前已全面投產的 Blackwell需求，鴻海集團正使用NVIDIA Omniverse這個用於開發工業AI模擬應用程式的平台，幫助美國、墨西哥和台灣的設施比以往更快上線。

鴻海集團旗下富士康使用NVIDIA Omniverse虛擬整合其設施和設備安排、以NVIDIA Isaac Sim進行自主機器人測試和模擬，以及利用NVIDIA Metropolis進行視覺AI。

輝達強調，鴻海正利用 Omniverse和NVIDIA AI建設實體的AI驅動機器人工廠。Omniverse 使工業開發人員能在實體世界執行成本高昂的改變前，透過數位孿生中的測試和最佳化，以最大限度提高效率。

鴻海預計，墨西哥工廠每年將能顯著節省成本，並減少超過30%的年度耗電量。

輝達表示，鴻海計劃運用NVIDIA Omniverse 和AI，在全球複製其精密生產線。這將使其能快速部署符合統一標準的生產設施，墨西哥工廠將於明年初開始生產，台灣工廠將於12月開始生產。

輝達並在美國亞特蘭大登場的超級運算大會（SC 2024）期間宣布，推出最新H200 NVL PCIe GPU，這是Hopper系列的最新產品，包括緯創、緯穎等台廠都是合作夥伴，攜手衝刺新品商機。

NVIDIA 輝達 鴻海

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