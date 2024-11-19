川普力挺自駕車 特斯拉將成大贏家 同步帶旺廣達、緯創等

美國總統當選人川普傳計畫將全自動駕駛列為美國運輸部優先施政重點，制定聯邦法規架構，等同為自駕車「開大門」，進一步推動未來自駕車普及化，特斯拉將成為最大贏家，同步帶旺廣達（2382）、緯創（3231）等特斯拉自駕車相關零組件與後台AI算力協力廠。

特斯拉周一早盤勁揚約7%。業界指出，廣達為特斯拉ECU（電子控制單元）與先進駕駛輔助系統（ADAS）主力供應商，一旦特斯拉自駕車邁大步，廣達率先受惠。另外，隨著聯邦法規促進自駕車普及，為滿足大量運算需求，特斯拉也將持續加大AI投資，催動伺服器建置潮，主力供應商戴爾接單看旺，緯創為其主機板最大協力廠，也將同步沾光。

彭博資訊報導，川普的交接團隊成員已告知顧問，計畫制定一套全自動駕駛車輛的聯邦法規架構，做為運輸部優先施政重點。若新規範允許無人控制車輛上路，特斯拉執行長馬斯克無疑將直接受惠。

川普將為自駕車開大門 圖／經濟日報提供

馬斯克是川普重要金主，也是總統決策圈的要角，川普在當選當天發表勝選感言時，特別花了四分鐘狂讚馬斯克，直呼馬斯克是個「超級天才」，甚至高喊「我愛你」，並對支持者強調「我們必須保護我們的天才，畢竟我們沒有那麼多天才。」業界評估，以兩人的交情甚篤、惺惺相惜來看，相關自駕車法規鬆綁應可望順利過關。

目前美國聯邦相關規定對特斯拉這類計畫大規模部署自駕車的業者形成一大障礙。

運輸部可透過國家公路交通安全管理局（NHTSA）發布規則，讓自駕車更容易上路，透過國會立法可排除大規模採用自駕車的障礙。

目前NHTSA有條件允許製造商每年部署2,500輛自駕車，但立法推動放寬到10萬輛的努力始終無法過關。知情人士表示，目前國會正初步研議一個跨黨派法案，將為自駕車建立聯邦規範。

馬斯克10月宣布，計劃從2026年開始大量生產無人駕駛特斯拉自駕計程車（robotaxi），他也於特斯拉第3季財報電話會議中表示，支持建立一套自駕車聯邦規則，也說會運用政府中的任何角色，來推動自駕車普及全美。

在推動自駕車普及的過程中，對運算能量的需求也將水漲船高。馬斯克先前曾表示，推論算力會隨著車隊擴大而呈現線性成長，當特斯拉車隊達到1億輛，車內AI硬體的峰值功耗將接近100GW（10億瓦），目前特斯拉訓練功耗仍不到5GW，這僅占特斯拉AI總算力約5%。

業界分析，馬斯克將特斯拉未來押注在自動駕駛與AI技術上，若川普政府放寬聯邦法規，讓自駕車可大規模上路，特斯拉將成最大受惠者，台廠供應鏈也將成為大贏家。

廣達預期，今年車用業務營收將年增高個位數百分比，明年相關營收仍會持續向上。緯創總經理林建勳日前透露，AI伺服器供不應求的情況至少會持續到明年底，明年供貨狀況也一定比今年好。