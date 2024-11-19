中華電 榮登最值得信賴企業

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中華電信董事長簡志誠指出，非常榮幸獲得國際肯定，入選美媒Newsweek「全球最值得信賴企業」榜單。中華電信／提供
中華電信董事長簡志誠指出，非常榮幸獲得國際肯定，入選美媒Newsweek「全球最值得信賴企業」榜單。中華電信／提供

國際知名媒體《Newsweek》新聞周刊日前公布「2024年全球最值得信賴企業」（World’s Most Trustworthy Companies 2024）評選結果，中華電信（2412）於全球近6,000家受評企業中脫穎而出，榮登全球排行榜單，是台灣唯一入榜的電信業者，並在全球11家入榜電信運營商中名列前茅。

《Newsweek》是美國前三大新聞周刊，透過受訪者調查及市場分析，針對客戶信任、投資者信任、員工信任等三大指標綜合評比，受評企業及受訪者範圍涵蓋全球20個國家、23個產業、近6,000家企業，評選出全球最值得信賴的1,000家企業。

今年首次將台灣納入調查，中華電信即榮登上榜，彰顯中華電信的品牌信任深植人心，也讓台灣企業的傑出表現被世界看見。

中華電信董事長簡志誠表示，非常榮幸獲得國際肯定，身為台灣電信產業領導品牌，致力成為最有價值且最值得信賴的資通訊公司，「信任」是所有關係的根本，也是企業永續營運基石，唯有員工、客戶、投資人及所有利害關係人相信企業重視其所關心的議題，品牌信任感和忠誠度才能延續，企業也才能在快速變遷環境中穩定前行，將持續秉持創新與用心，傾聽利害關係人的聲音，致力創造互惠共贏。

中華電信指出，以穩定且卓越服務品質及對專業與誠信的堅持，獲得國際測速權威機構認證為全台最廣行動網路涵蓋、最快行動網速，更是全台唯一能提供涵蓋陸、海、星、空360度綿密網路的電信業者。

面對AI與雲端運算技術發展趨勢，產業對高速且低能耗傳輸需求提升，中華電信表示，積極接軌國際、引進前瞻新一代通訊技術，日前與日本NTT啟動全球首例國際IOWN全光網路，未來結合AI及XR（AR/VR）等創新技術，可打造更多元且便利的創新應用，並持續強化偏鄉及離島地區的網路建設，縮短城鄉數位落差。

中華電信強調，以卓越公司治理及透明誠信的資訊揭露，獲得投資人肯定，更關注員工福利，打造多元、平等、共融的幸福職場環境。

中華電信

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