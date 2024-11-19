聯華神通集團旗下神通電腦 見證電子業潮起潮落

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

聯華（1229）神通集團旗下神通電腦1974年成立，是台灣首家引進微電腦系統的電腦公司，也是集團科技廠中最有「輩分」的公司，見證台灣電子業的潮起潮落，聯華神通集團董事長苗豐強透露，當初神通微處理器應用於台灣的第一個案例，就是用在豬隻的拍賣系統。

聯華神通集團1945年創立至今，是台灣少數橫跨電子業及傳統產業的大型集團，版圖橫跨電腦與消費電子、IT通路與系統整合、軟體研發、石油化學與工業氣體、運輸物流、食品產業等多元領域。

苗豐強回顧集團發展歷程，神通電腦成立以來就將微處理器應用於畜牧產業拍賣與倉儲管理系統，奠定現今資料中心的基礎。

此外，在中文電腦發展方面，神通電腦與工研院合作開發整合性中文電腦系統，應用於警政資料庫及稅務處理。至今神通的產品應用範圍擴及台北捷運多功能控制、人臉辨識及電子支付等多元領域。

聯華 處理器 電子業

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