搶進國際通訊衛星供應鏈！太空中心舉辦低軌通訊衛星產業論壇

低軌通訊衛星已成為兵家必爭之地。由國家太空中心（TASA）主辦，11月30日至12月4日在高雄展覽館登場的太空國際年會（TASTI），也將以低軌通訊衛星為主題，展開4個場次的討論。知名低軌通訊衛星服務商TELESAT的首席商務官Glenn Katz、Amazon Kuiper全球政府事務負責人Don Brown都將發表主題演說。TASA表示，期望藉由研討會，凝聚產業共識，並促進國際合作。

TASTI共五天活動包含國際研討會、產業論壇、新創論壇、學術論文展示及立方衛星競賽、太空微課程等，12月1至3日也有台灣首個專以太空產業為主題的「TASTI EXPO」，預計吸引2000人次與會。

TASA表示，目前台灣政策主力發展低軌通訊衛星，「低軌通訊衛星論壇」除了凝聚產業共識，也藉由論壇創造目標客戶與台灣潛力廠商的互動機會，期待將台灣企業導入國際太空產業生態鏈。論壇主持人、TASA B5G計畫主持人陳秀莉表示，目前除了TASA的B5G低軌通訊衛星計畫與國際合作以外，數位發展部也與國際通訊衛星服務商合作，讓低軌通訊衛星服務落地、強化台灣通訊韌性，這個論壇將是國際交流的最佳場域。

陳秀莉說明，低軌通訊產業論壇以星系建構、地面終端設備、通訊酬載、應用服務4個主題分類，以演說與論壇2種形式進行。 邀請國際低軌通訊衛星大廠TELESAT首席商務官 Glenn Katz、美國衛星通訊先進酬載系統商CesiumAstro創辦人Shey Sabripour、以色列衛星通信技術晶片商SatixFy執行長Nir Barkan、Airbus Defence & Space 行銷與關鍵客戶管理負責人 Mathieu Vandenbossche針對「通訊酬載的發展」發表演說與討論。

針對地面終端設備的發展，Amazon Kuiper 全球政府事務負責人Don Brown、加拿大通訊衛星系統商MDA Space衛星系統業務發展總監 Giovanni D'Aliesio、史丹佛大學資深研究工程師Sherman Lo、韓國BMW集團經理Hyungmin Cho、Northrop Grumman Space 國際商務發展總監David Pile等講者，也都發表觀點並進行討論，這些公司都有相當成熟的衛星資料應用經驗，相信會讓與會者獲益良多。

除了國外講者外，台灣太空科技產業代表也受邀與會座談，包含攸泰董事長簡民智、耀登董事長張玉斌、稜研全球事業開發與策略夥伴關係負責人林祺斌、仁寶電腦副總彭聖華，將以「衛星地面設備的發展趨勢與技術突破」進行討論。而創未來董事長王毓駒、隴華電子總經理王雅萱、中華電信網路技術分公司協理何業勤則將以「從陸海空來看衛星應用服務創新」為主題展開探討。兩場座談皆由工研院產業服務中心組長廖榮皇主持。

TASTI 2024 由中華電信、鴻海集團，美商諾斯洛普格拉曼國際亞洲服務台灣分公司獨家贊助晚宴。

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