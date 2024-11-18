新iPhone傳史上最輕薄 玉晶光：鏡頭難度高目前順利

玉晶光召開法說會，看好明年潛望式鏡頭可運用在更多機種；對於市場傳出，明年新iPhone將是史上最輕薄，玉晶光總經理郭英理坦言，鏡頭薄非常難做，但輕薄是趨勢，一定要面對，滿足客戶要求品質，願接受挑戰，目前都順利。

光學鏡頭二哥玉晶光今天舉行法人說明會，第3季稅後淨利新台幣13.78億元，季增37.8%、年減12%，每股稅後盈餘（EPS）12.22元，累計前3季稅後淨利34.65億元、年增81%，EPS為30.73元，已賺贏去年、前年全年。

針對光學鏡頭未來發展趨勢及玉晶光規劃方向，董事長陳天慶表示，手機鏡頭持續朝高畫素、望遠升級及薄型化的趨勢不變，針對模造玻璃、超透鏡（Metalens）、超微小鏡頭、塑膠稜鏡及超大光圈方面，玉晶光都持續研發。

針對今年第4季及明年展望，陳天慶說，依照目前客戶的需求來看，第4季營收可能比去年度同期稍差，但實際還是看客戶拉貨狀況；另外有關明年需求，因為潛望式的鏡頭可能會運用在更多機種，加上中國品牌手機也有機會增加出貨，對明年展望審慎樂觀看待。

玉晶光布局元宇宙領域多年，但市場反應不如預期。陳天慶說明，玉晶光目前是業界唯一能同時提供世界幾大知名品牌VR的供應商，雖然今年VR的營收不如原先預期，但客戶仍持續開發新的機種及新的應用，例如擴增實境（AR）及智慧眼鏡（SmartGlasses）。

整體而言，他表示，玉晶光手機鏡頭會持續做好，爭取更多客戶與訂單，對於非手機以外的需求，已經收到很多醫療和AI領域接洽，目前正在研發中，也看好VR、AR、MR未來會有較大營收貢獻。

市場傳出，明年新iPhone將是史上最輕薄。玉晶光總經理郭英理坦言，鏡頭薄非常難做，研發要考量良率，但輕薄是趨勢一定要面對，玉晶光在輕薄化上是可以達到客戶的要求與品質，願意接受挑戰，目前都順利；整體而言對營收、毛利率影響樂觀，但還是要看國際經濟局勢與客戶拉貨狀況。

郭英理指出，明年新產品看到比今年更多的機種升級，客戶要求前鏡頭越來越小，潛望鏡頭連續變焦倍數會提升，玻塑混合鏡頭會稍微增加，產能無虞下趨勢會更明顯。

至於美國總統當選人川普（Donald Trump）明年上任後，市場擔憂關稅問題將牽動供應鏈變化，郭英理表示，玉晶光屬於上游，目前評估沒有很大風險，但國際局勢動盪，還是要看客戶想法，要持續溝通與觀察。

此外，未來1、2年AI功能普及，他認為對手機相機鏡頭而言是相輔相成，看好有更多應用出爐。