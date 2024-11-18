快訊

壓力大房價高！信貸、房貸「雙貸族」創史上新高 人均背貸600萬

八八會館郭哲敏5千萬交保重裁「加碼至1億元」 今晚籌不出就還押

下班記得帶傘！5縣市豪、大雨特報 降雨持續到晚間

弘塑推出封裝領域X-ray自動化檢測設備搶商機

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

半導體設備廠弘塑（3131）於18日宣布，旗下子公司佳霖與美國Sigray合作多年，最新推出應用於封裝領域的X-ray自動化檢測設備，已成功通過晶圓代工大廠認證並進入量產，同時也攜手搶進晶背供電及奈米片等下世代應用產品領域，推出前段晶圓製造檢測設備，標榜可提供即時線上精密檢測，搶占相關商機。

弘塑指出，該公司與Sigray從2018年開啟合作，由佳霖引進產品，並與在地先進封裝客戶合作micro bump缺陷檢測，成功突破並成為首套可針對20微米以下micro bump非破壞性關鍵缺陷檢測設備。此項技術突破檢測尺寸限制，同時保持12吋晶圓的完整性，未來將應用於高階封裝製程的即時在線檢測，可望滿足高效能運算（HPC）及AI晶片的缺陷檢測需求。

弘塑也提到，在Sigray的研發支持下，該公司與主要客戶共同開發次世代X-ray應用，以因應半導體晶片微縮帶來的設計與除錯挑戰。Sigray的專利雙拋物線光路設計，提供微米級甚或次微米級光斑，可突破光斑尺寸限制，同時維持所需光通量。該技術已於主要期刊發表，近期會推出微米級光斑性能的X-ray輔助元件修改設備，可運用於晶背供電技術。

弘塑 晶圓代工

延伸閱讀

前瞻半導體／AI智能晶圓研磨加工系統 助效率倍增

前瞻半導體／單站多功能精密元件檢測系統

前瞻半導體／異質整合封裝光罩共乘服務

就市論勢／半導體設備、封裝 可長抱

相關新聞

輝達Blackwell傳過熱問題 廣達：GB200如預期於明年首季放量出貨

輝達（NVIDIA）新一代AI晶片Blackwell系列傳出配套伺服器出現過熱問題，輝達客戶已開始擔憂影響後續出貨時程，...

明遠半導體設備關鍵技術 穩固全球供應鏈地位

明遠精密（7704）今（18）日舉辦上櫃前業績發表會，該公司產品主要為半導體臭氧供氣系統、遠端電漿源、射頻電源系統及技術...

中華隊挺進四強掀熱潮Hami Video付費訂閱數年增7.5倍

世界12強棒球賽全球矚目，11月21日將進入超級循環賽階段，中華隊17日以11：3大勝澳洲後，確定提前晉級四強，將與日本...

正崴、鴻海爭相投入 算力中心是一門好生意嗎？

正崴（2392）旗下首座友崴超級運算中心「Ubilink」14日開幕，第一期投資20億元，在投資第一年就可望滿載，滿載後營收達40億元

PCB績優生台郡旺季意外虧損 搶搭AI商機的市場寵兒怎麼了？

PCB績優生台郡上季旺季意外虧損，成為外界關注焦點，不過，台郡正處於轉型陣痛期，先前台郡董事長鄭明智已預告需要時間

影／明遠精密半導體設備關鍵技術 居全球供應鏈地位

ESG概念股明遠精密（7704）18日舉辦上櫃前業績發表會，該公司產品主要為半導體臭氧供氣系統、遠端電漿源、射頻電源系統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。