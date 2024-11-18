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輝達Blackwell傳過熱問題 廣達：GB200如預期於明年首季放量出貨

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
輝達（NVIDIA）。路透
輝達（NVIDIA）。路透

輝達（NVIDIA）新一代AI晶片Blackwell系列傳出配套伺服器出現過熱問題，輝達客戶已開始擔憂影響後續出貨時程，對此，廣達（2382）18日表示，GB200伺服器產品如先前法說預期，年底前將小量出貨，並於明年第1季放量。

廣達表示，高頻高算力伺服器產品在驗證過程中，從前段晶片組良率到後段的裝機測試等，一定會出現各式各樣的問題，供應鏈勢必會一層一層解決問題，確保良率。

廣達指出，廠商關心的重點在於會不會影響出貨時程，但目前GB200伺服器出貨時程都如日前法說會預期，沒有任何改變。

伺服器 廣達 輝達

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