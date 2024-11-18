中華隊挺進四強掀熱潮Hami Video付費訂閱數年增7.5倍

世界12強棒球賽全球矚目，11月21日將進入超級循環賽階段，中華隊17日以11：3大勝澳洲後，確定提前晉級四強，將與日本、美國、委內瑞拉角逐本屆金盃榮耀，中華電信（2412）強調，MOD、Hami Video持續為球迷帶來最多獨家科技轉播服務。

中華電信表示，17日晉級之役所有流量指標皆創本屆最高，平均收視率超越MLB世界大賽及中職台灣大賽，成為年度棒球賽事最高的一場。

此外，中華電信旗下OTT TV平台Hami Video除衝上App Store娛樂類及Google Play影音播放與編輯類免費熱門下載排名第一，付費訂閱數也較去年同期成長7.5倍，其他包括全站流量、專區點擊次數、多視角停留時間皆創新高。

中華電信指出，中華隊全力拚搏的精彩表現，不僅撥動全台球迷每根心弦，更突破隊史2019年第五名的最佳成績，為台灣在12強賽譜出嶄新篇章。

最多獨家科技轉播的世界12強棒球賽，中華電信強調，請鎖定MOD、Hami Video，中華隊以B組第二成績晉級，11月21日超級循環賽首戰將在東京巨蛋強碰A組第一委內瑞拉，本屆超級循環賽不計入預賽戰績，中華隊此階段只要取得前兩名即可進入金牌戰。

為讓球迷輕鬆掌握賽況，中華電信表示，MOD、Hami Video貼心開闢「12強棒球專區」，不僅賽事場場LIVE轉播，還包括熱點回看、VOD、賽程戰績、聊天室等功能，享受最多獨家科技轉播的世界12強棒球賽。

中華電信表示，同步推出Hami Video電視館限時多元優惠，現於Hami Video網頁/ APP訂閱「12強棒球加油包」120天方案超值價399元、加入雙11優惠方案365天只要1,111元還能再抽Hami Point 666點、中華電信5G客戶申辦年約方案立享每月79元優惠，完成訂閱除能透過獨家科技轉播享受世界12強棒球賽的精彩內容，後續還可觀賞NBA美國職籃、HBL高中籃球、UBA大專籃球、BWF世界羽球巡迴賽等國內外超夯賽事，一機在手，隨時隨地不錯過體壇動態每一刻。

此外，為慶賀中華隊前進超級循環賽，中華電信表示，Hami Video單點影片買一送一，即日起至11月24日訂閱Hami Video單次付費影片，限時加碼送一張單片抵用券。